12
Магнітна буря 26 січня: яка буде її активність

Геомагнітні умови слабкі.

Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 26 квітня, фахівці фіксують низьку активність Сонця. Магнітна буря зеленого рівня - К-індекс 1,7.

Про це свідчать дані порталу meteoagent.

Очікується низька сонячна активність, тому сильні магнітні бурі малоймовірні. Можливі лише незначні магнітні коливання, які не здатні впливати на самопочуття людей.

Магнітна буря 26 січня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що прогноз активності Сонця може змінитися. Адже дослідники оновлюють свої дані що три години.

12
