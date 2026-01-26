- Дата публікації
Магнітна буря 26 січня: яка буде її активність
Геомагнітні умови слабкі.
Сьогодні, 26 квітня, фахівці фіксують низьку активність Сонця. Магнітна буря зеленого рівня - К-індекс 1,7.
Про це свідчать дані порталу meteoagent.
Очікується низька сонячна активність, тому сильні магнітні бурі малоймовірні. Можливі лише незначні магнітні коливання, які не здатні впливати на самопочуття людей.
Зауважимо, що прогноз активності Сонця може змінитися. Адже дослідники оновлюють свої дані що три години.