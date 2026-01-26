- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 847
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 26 января: какой будет ее активность
Геомагнитные условия слабы.
Сегодня, 26 апреля, специалисты фиксируют низкую активность Солнца. Магнитная буря зеленого уровня – К-индекс 1,7.
Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent.
Ожидается низкая солнечная активность, поэтому сильные магнитные бури маловероятны. Возможны лишь незначительные магнитные колебания, которые не влияют на самочувствие людей.
Заметим, что прогноз активности Солнца может измениться. Ведь исследователи обновляют свои данные три часа.