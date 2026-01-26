ТСН в социальных сетях

847
1 мин

Магнитная буря 26 января: какой будет ее активность

Геомагнитные условия слабы.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Сегодня, 26 апреля, специалисты фиксируют низкую активность Солнца. Магнитная буря зеленого уровня – К-индекс 1,7.

Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent.

Ожидается низкая солнечная активность, поэтому сильные магнитные бури маловероятны. Возможны лишь незначительные магнитные колебания, которые не влияют на самочувствие людей.

Магнитная буря 26 января. Фото: meteoagent.

Заметим, что прогноз активности Солнца может измениться. Ведь исследователи обновляют свои данные три часа.

847
