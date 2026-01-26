ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють планувати свій бюджет

Матеріальний добробут залежить не стільки від масштабу заробітної плати, скільки від уміння правильно розпланувати свої витрати.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Тому одні з нас завжди при грошах, а в інших, як кажуть у таких випадках, з фінансами то густо, то порожньо.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють планувати свій бюджет.

Водолій

Водолії підпорядковують життя не загальноприйнятим правилам щодо того, як чинити правильно, а як — ні, а внутрішнім алгоритмам: займаючись новим — важливим для себе — проєктом, вони можуть тижнями сидіти на гречці з сосисками, а потім витратити всі наявні гроші на якусь дрібничку, наприклад, витончену порцелянову статуетку.

Скорпіон

Скорпіони з тих людей, які легко заробляють гроші, але водночас так само легко їх витрачають. Найбільшою статтею їхніх витрат є благодійність: представники знака, про складність характеру яких ходять легенди, не можуть спокійно дивитися на людей або тварин, які опинилися в складному становищі.

Стрілець

Стрільці — люди захоплені: побачивши щось, що їм дуже сподобається, вони готові спустити на цю річ увесь свій бюджет, водночас абсолютно не думаючи про можливі наслідки. Коли ж їм вказують на нерозумність такого вчинку, відповідають зазвичай одне: ми живемо один раз, тож навіщо відмовляти собі в маленьких і великих задоволеннях?

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie