Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють планувати свій бюджет

Тому одні з нас завжди при грошах, а в інших, як кажуть у таких випадках, з фінансами то густо, то порожньо.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють планувати свій бюджет.

Водолій

Водолії підпорядковують життя не загальноприйнятим правилам щодо того, як чинити правильно, а як — ні, а внутрішнім алгоритмам: займаючись новим — важливим для себе — проєктом, вони можуть тижнями сидіти на гречці з сосисками, а потім витратити всі наявні гроші на якусь дрібничку, наприклад, витончену порцелянову статуетку.

Скорпіон

Скорпіони з тих людей, які легко заробляють гроші, але водночас так само легко їх витрачають. Найбільшою статтею їхніх витрат є благодійність: представники знака, про складність характеру яких ходять легенди, не можуть спокійно дивитися на людей або тварин, які опинилися в складному становищі.

Стрілець

Стрільці — люди захоплені: побачивши щось, що їм дуже сподобається, вони готові спустити на цю річ увесь свій бюджет, водночас абсолютно не думаючи про можливі наслідки. Коли ж їм вказують на нерозумність такого вчинку, відповідають зазвичай одне: ми живемо один раз, тож навіщо відмовляти собі в маленьких і великих задоволеннях?

