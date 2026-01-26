- Дата публікації
Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють планувати свій бюджет
Матеріальний добробут залежить не стільки від масштабу заробітної плати, скільки від уміння правильно розпланувати свої витрати.
Тому одні з нас завжди при грошах, а в інших, як кажуть у таких випадках, з фінансами то густо, то порожньо.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють планувати свій бюджет.
Водолій
Водолії підпорядковують життя не загальноприйнятим правилам щодо того, як чинити правильно, а як — ні, а внутрішнім алгоритмам: займаючись новим — важливим для себе — проєктом, вони можуть тижнями сидіти на гречці з сосисками, а потім витратити всі наявні гроші на якусь дрібничку, наприклад, витончену порцелянову статуетку.
Скорпіон
Скорпіони з тих людей, які легко заробляють гроші, але водночас так само легко їх витрачають. Найбільшою статтею їхніх витрат є благодійність: представники знака, про складність характеру яких ходять легенди, не можуть спокійно дивитися на людей або тварин, які опинилися в складному становищі.
Стрілець
Стрільці — люди захоплені: побачивши щось, що їм дуже сподобається, вони готові спустити на цю річ увесь свій бюджет, водночас абсолютно не думаючи про можливі наслідки. Коли ж їм вказують на нерозумність такого вчинку, відповідають зазвичай одне: ми живемо один раз, тож навіщо відмовляти собі в маленьких і великих задоволеннях?
