ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
568
Час на прочитання
1 хв

Спаліть лавровий лист у ці дати у січні і побачите, як зміниться ваше життя

Лист лавра асоціюється з удачею, багатством та захистом від негативу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Лавровий лист.

Лавровий лист. / © Pexels

Лавровий лист вважають рослиною сили, перемоги та захисту. У народних традиціях він символізує приваблення удачі, достатку та сприятливих змін у житті. Вважається, що аромат лавра посилює внутрішню енергію, допомагає позбутися тривожних думок і налаштовує на правильні рішення.

Про ритуали з лавровим листом розповів мольфар Максим Гордєєв.

Мольфар радить використовувати лавровий лист у ритуалах на потужні дати, щоб відкрити нові можливості, залучити удачу і фінансове благополуччя, а також оновити енергію та впевненість у собі.

Потужні дати грудня:

  • 6 січня - піде застій у справах, відкриється новий рух;

  • 11 січня - замість тривог настане внутрішній спокій;

  • 17 січня - посилиться удача у фінансах і роботі;

  • 22 січня - зникнуть перешкоди, плани легше реалізуватимуться;

  • 28 січня - оновлюється енергія, з’являється впевненість у собі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо вішати лавровий лист на новорічну ялинку. Існує старовинне повір’я, згідно з яким він може стати потужним талісманом для залучення фінансового успіху та процвітання 2026 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
568
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie