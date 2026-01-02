Спаліть лавровий лист у ці дати у січні і побачите, як зміниться ваше життя

Лавровий лист. / © Pexels

Лавровий лист вважають рослиною сили, перемоги та захисту. У народних традиціях він символізує приваблення удачі, достатку та сприятливих змін у житті. Вважається, що аромат лавра посилює внутрішню енергію, допомагає позбутися тривожних думок і налаштовує на правильні рішення.

Про ритуали з лавровим листом розповів мольфар Максим Гордєєв.

Мольфар радить використовувати лавровий лист у ритуалах на потужні дати, щоб відкрити нові можливості, залучити удачу і фінансове благополуччя, а також оновити енергію та впевненість у собі.

Потужні дати грудня:

6 січня - піде застій у справах, відкриється новий рух;

11 січня - замість тривог настане внутрішній спокій;

17 січня - посилиться удача у фінансах і роботі;

22 січня - зникнуть перешкоди, плани легше реалізуватимуться;

28 січня - оновлюється енергія, з’являється впевненість у собі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо вішати лавровий лист на новорічну ялинку. Існує старовинне повір’я, згідно з яким він може стати потужним талісманом для залучення фінансового успіху та процвітання 2026 року.