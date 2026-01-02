- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 568
- Час на прочитання
- 1 хв
Спаліть лавровий лист у ці дати у січні і побачите, як зміниться ваше життя
Лист лавра асоціюється з удачею, багатством та захистом від негативу.
Лавровий лист вважають рослиною сили, перемоги та захисту. У народних традиціях він символізує приваблення удачі, достатку та сприятливих змін у житті. Вважається, що аромат лавра посилює внутрішню енергію, допомагає позбутися тривожних думок і налаштовує на правильні рішення.
Про ритуали з лавровим листом розповів мольфар Максим Гордєєв.
Мольфар радить використовувати лавровий лист у ритуалах на потужні дати, щоб відкрити нові можливості, залучити удачу і фінансове благополуччя, а також оновити енергію та впевненість у собі.
Потужні дати грудня:
6 січня - піде застій у справах, відкриється новий рух;
11 січня - замість тривог настане внутрішній спокій;
17 січня - посилиться удача у фінансах і роботі;
22 січня - зникнуть перешкоди, плани легше реалізуватимуться;
28 січня - оновлюється енергія, з’являється впевненість у собі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо вішати лавровий лист на новорічну ялинку. Існує старовинне повір’я, згідно з яким він може стати потужним талісманом для залучення фінансового успіху та процвітання 2026 року.