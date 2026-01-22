- Дата публікації
ЗСУ зачистили від росіян село на Донеччині
Окупанти, за даними аналітиків, мають певні «успіхи» у Донецькій області, однак ЗСУ дають їм відсіч.
Сили оборони на Донбасі зачистили від ворога село Сухецьке Мирноградської громади Покровського району.
Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.
Водночас росіяни просунулися у Мирнограді Покровського району Донецької області.
«Є просування РФ також у Дорожнянці Пологівського району Запорізької області», — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що найінтенсивніші бої тривають у районі Покровська та Мирнограда, водночас російські війська готують подальші наступальні дії на Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ.