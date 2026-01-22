ТСН у соціальних мережах

Війна
104
ЗСУ зачистили від росіян село на Донеччині

Окупанти, за даними аналітиків, мають певні «успіхи» у Донецькій області, однак ЗСУ дають їм відсіч.

Анастасія Павленко
Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Сили оборони на Донбасі зачистили від ворога село Сухецьке Мирноградської громади Покровського району.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Водночас росіяни просунулися у Мирнограді Покровського району Донецької області.

«Є просування РФ також у Дорожнянці Пологівського району Запорізької області», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що найінтенсивніші бої тривають у районі Покровська та Мирнограда, водночас російські війська готують подальші наступальні дії на Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ.

