Укрaїнa
348
Більше, ніж у В’єтнамі та Кореї разом: аналітики шокували цифрами втрат росіян

Втрати РФ в Україні сягнули 1,2 мільйона осіб, випередивши всі війни після 1945 року.

Дмитро Гулійчук
Росія має 1,2 мільйона жертв майже за чотири роки повномасштабної війни, зазнавши більших втрат, ніж будь-яка велика держава в будь-якій війні від часів Другої світової війни.

Про це пише Еuronews з посиланням на CSIS (Центр стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні).

За даними CSIS, російські війська зазнали майже 1,2 мільйона втрат від початку повномасштабного вторгнення до України. Ця кількість приблизно дорівнює населенню Брюсселя.

У Центрі пояснили, що цифра понад мільйон включає вбитих, поранених і зниклих безвісти, водночас лише кількість загиблих сягнула 325 000 російських солдатів.

«Жодна велика держава не зазнала навіть близької кількості втрат чи смертей у жодній війні від часів Другої світової», — заявили у CSIS.

Для порівняння кількість втрат і смертей на полі бою у США значно нижча, згідно зі звітом. Причому Сполучені Штати зазнали 54487 смертей у боях під час Корейської війни і 47434 смертей — під час війни у ​​В’єтнамі.

Пізніші втручання США призвели до ще меншої кількості жертв: 149 смертей під час війни в Перській затоці 1990–1991 років, 2465 смертей в Афганістані, а також 4432 смерті — в Іраку.

Водночас CSIS зазначив, що незважаючи на величезні людські втрати, російські війська просуваються «надзвичайно повільно на полі бою».

Наприклад, під час Покровської наступальної операції російські війська просувалися в середньому зі швидкістю лише 70 метрів на день.

«Це повільніше, ніж найжорстокіші наступальні кампанії за останнє століття, включно з сумнозвісною кривавою битвою на Соммі під час Першої світової війни», — заявили в CSIS, додавши, що російські війська отримали менше 1,5% території України від початку 2024 року.

Аналітичний центр також оцінив, що Москва платить високу економічну ціну за свою тотальну масштабну війну проти України. Згідно зі звітом, Росія «перетворюється на друго- чи третьосортну економічну державу», оскільки її економіка перебуває під тиском через війну.

Раніше у The New York Times написали, що до весни загальні втрати України та РФ можуть сягнути до 2 мільйонів.

348
