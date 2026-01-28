ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
171
1 хв

Вся у квітах і метеликах: Періс Гілтон потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку

Світська левиця обрала для свого виходу ансамбль від Alice + Olivia.

Аліна Онопа
Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Світська левиця продемонструвала новий гламурний аутфіт.

Вона обула одягнена у чорний ансамбль із весняним різнокольоровим принтом квітів і метеликів від бренду Alice + Olivia. Вбрання складалося з жакета, водолазки з високою горловиною і штанів-кльош.

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Аутфіт Періс доповнила чорними гостроносими туфлями і чорною стьобаною сумкою Chanel з ручками-ланцюжками.

У Гілтон була гарна зачіска з локонами і боковим проділом, ніжний макіяж і французький манікюр. На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри у чорній оправі, а у вухах — масивні діамантові сережки-цвяшки.

Нагадаємо, Періс Гілтон вийшла у світ у чорній сукні зі стразами і накидці з хутром.

