Вся у квітах і метеликах: Періс Гілтон потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку
Світська левиця обрала для свого виходу ансамбль від Alice + Olivia.
Періс Гілтон потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку. Світська левиця продемонструвала новий гламурний аутфіт.
Вона обула одягнена у чорний ансамбль із весняним різнокольоровим принтом квітів і метеликів від бренду Alice + Olivia. Вбрання складалося з жакета, водолазки з високою горловиною і штанів-кльош.
Аутфіт Періс доповнила чорними гостроносими туфлями і чорною стьобаною сумкою Chanel з ручками-ланцюжками.
У Гілтон була гарна зачіска з локонами і боковим проділом, ніжний макіяж і французький манікюр. На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри у чорній оправі, а у вухах — масивні діамантові сережки-цвяшки.
Нагадаємо, Періс Гілтон вийшла у світ у чорній сукні зі стразами і накидці з хутром.