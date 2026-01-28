- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 146
- Час на прочитання
- 1 хв
Ніколь Шерзінгер зачарувала знімками у стильному купальнику на Мальдівах
47-річна співачка, акторка і колишня зірка Pussycat Dolls обожнює фотографуватися у прляжних луках.
Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку у райському куточку планети — на Мальдівах.
Зіркова красуня була одягнена у стильний купальник із ніжним принтом, у якому поєдналися квіти і цікавий орнамент.
Артистка перебуває у чудовій фізичній формі — у неї струнка фігура, плаский живіт, гарне декольте і пружні сідниці.
Свій пляжний аутфіт Шерзінгер доповнила масивними сонцезахисними окулярами і лаконічними сережками.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер раніше похизувалася фігурою у білому бікіні.