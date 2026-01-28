ТСН у соціальних мережах

Ніколь Шерзінгер зачарувала знімками у стильному купальнику на Мальдівах

47-річна співачка, акторка і колишня зірка Pussycat Dolls обожнює фотографуватися у прляжних луках.

Аліна Онопа
Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку у райському куточку планети — на Мальдівах.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Зіркова красуня була одягнена у стильний купальник із ніжним принтом, у якому поєдналися квіти і цікавий орнамент.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Артистка перебуває у чудовій фізичній формі — у неї струнка фігура, плаский живіт, гарне декольте і пружні сідниці.

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Instagram Ніколь Шерзінгер

Свій пляжний аутфіт Шерзінгер доповнила масивними сонцезахисними окулярами і лаконічними сережками.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер раніше похизувалася фігурою у білому бікіні.

