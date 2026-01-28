Як врятувати гортензії після морозу та забезпечити пишне цвітіння навесні / © Credits

Видання Martha Stewart розповіло, як правильно оцінити пошкодження, обрати стратегію обрізання та захистити коріння, щоб зберегти здоров’я кущів і майбутні квіти.

Гортензії — невибагливі, але ніжні кущі. Морози можуть пошкодити квіткові бруньки чи стебла, що особливо актуально для великих листових сортів, які цвітуть на старій деревині. Водночас деякі гортензії формують бруньки на новій деревині та легше відновлюються після холодів. Розуміння виду гортензії допомагає правильно обирати стратегію догляду та уникнути втрати сезону цвітіння.

Захист до морозу

Контейнери: якщо гортензії ростуть у горщиках, під час морозів їх можна занести у приміщення, у неопалюваний гараж чи теплу комірчину. У ґрунті: великолисті сорти захищають за допомогою каркаса з кілків, обгорнутого джутом або агроволокном, а простір всередині заповнюють сухим листям. Мульчування: товстий шар мульчі навколо коріння зберігає температуру ґрунту та додає поживні речовини.

Оцінка пошкоджень

Після морозу важливо ретельно перевірити рослину:

Чорні чи висохлі листки та бруньки — майже напевно мертві.

Стебла можна перевірити тестом на «ламкість»: суха деревина легко ламається, а жива — гнеться.

Колір деревини під корою також допомагає визначити стан: зелений — живий, коричневий — мертвий.

Не поспішайте різати стебла одразу після морозу. Іноді рослині достатньо трохи часу, глибокого поливу та весняного добрива, щоб відновитися.

Відновлення гортензій після морозу

Обрізання. Видаляйте лише мертві гілки. Для гладких сортів можна видаляти пошкоджені стебла навесні, щоб стимулювати ріст нових бруньок. Для великолистих сортів зачекайте, щоб оцінити, які бруньки вижили, адже майбутнє цвітіння залежить від них.

Мульчування. Додатковий шар мульчі чи компосту допомагає корінню відновитися та зберегти тепло.

Полив. Підтримуйте ґрунт вологим протягом сезону, це допомагає рослині набрати сили та сформувати нові бруньки.

Поширені помилки

Надмірне обрізання: поспішне весняне чищення може знищити живі бруньки.

Дії без плану: важливо знати, який тип гортензії росте, щоб обрати правильне обрізання та догляд.

Паніка: не всі чорні чи обморожені частини означають, що рослина загинула, більшість гортензій відновлюються самостійно.

Гортензії можна врятувати навіть після морозу, якщо діяти обережно та стратегічно. Трохи терпіння та уваги і ваші гортензії знову будуть тішити око соковитими квітами та здоровим листям.