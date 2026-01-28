ТСН у соціальних мережах

"Нагодуй свою дружину, ти ж кухар": Брукліну Бекхему дорікають змарнілим виглядом Ніколи на тлі скандалу

Суспільство стурбувала нова фігура 31-річної Ніколи. Схудла дівчина через стрес чи за допомогою модних зараз препаратів — невідомо.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Брукліна Бекхема

Старший син Вікторії та Девіда Бекхемів — 26-річний Бруклін — опублікував серію фотографій зі своєю дружиною Ніколою і викликав шквал нових обговорень у Мережі. Пара, яка мешкає у США, поїхала відпочити за місто на тлі сімейної драми з батьками хлопця.

На фото помітно, що вони проводили час на ранчо Сан-Ісідро в Монтесіто, яке розташоване зовсім поруч із герцогом і герцогинею Сассекськими, які також відпочивали там. Гаррі навіть зняв там своє сенсаційне інтерв’ю з Андерсоном Купером після виходу книжки «Запасний». Вартість однієї ночі в такому готелі — близько 4 тисяч доларів.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Брукліна Бекхема

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц / © Instagram Брукліна Бекхема

Однак не ціна відпочинку стурбувала користувачів, а зовнішній вигляд Ніколи. В численних коментарях багато хто написав, що Нікола помітно схудла, і висловив занепокоєння про її здоров’я, а також просять Брукліна, відомого своєю любов’ю до приготування їжі, нагодувати дружину.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц зі своїм собакою Лембом / © Instagram Брукліна Бекхема

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц зі своїм собакою Лембом / © Instagram Брукліна Бекхема

Нікола Пельтц з собакою Лембом / © Instagram Брукліна Бекхема

Нікола Пельтц з собакою Лембом / © Instagram Брукліна Бекхема

«Невже його їжа настільки погана?».

«Спина Ніколи здається такою лячною — всі кістки стирчать…».

«Твоя дружина іноді має їсти те, що ти готуєш і подаєш…».

«Він „шеф“, а вона не їсть???».

«Я дуже стурбований її здоров’ям. Схоже, у неї розлад харчової поведінки».

«Гей, хлопче… твоїй дружині треба їсти».

«Нагодуй свою дружину, бро, ти ж шеф-кухар».

Нікола Пельтц зі своїм собакою Лембом / © Instagram Брукліна Бекхема

Нікола Пельтц зі своїм собакою Лембом / © Instagram Брукліна Бекхема

Нагадаємо, що нещодавно весь світ сколихнули зізнання Брукліна Бекхема, який вирішив вперше зробити заяву та розповісти, чому він припинив спілкуватися з батьками. За його словами, конфлікт назрівав протягом тривалого часу і був спричинений низкою подій та сварок між його родиною і дружиною Ніколою Пельтц. Особливо стосунки батьків і невістки загострилися під час підготовки до весілля, яке відбулося навесні 2022 року. Зараз пара не спілкується з родиною Брукліна.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц зі своїм собакою Лембом / © Instagram Брукліна Бекхема

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц зі своїм собакою Лембом / © Instagram Брукліна Бекхема

