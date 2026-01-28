4 звички, від яких варто відмовитися, щоб зменшити вісцеральний жир / © Credits

Реклама

Вісцеральний жир — той самий «тихий пасажир», який накопичується навколо внутрішніх органів, і він дедалі частіше опиняється в центрі уваги лікарів і нутриціологів. І хороша новина полягає у тому, що на нього реально вплинути без радикальних дієт і виснажливих марафонів схуднення.

На відміну від підшкірного жиру, який можна відчути на дотик, вісцеральний жир розташовується глибше — навколо печінки, підшлункової залози та кишківника. Саме через цю близькість до життєво важливих органів він активно впливає на обмін речовин.

Видання Eating Well розповіло, що надлишок вісцерального жиру впливає на інсулінорезистентність, діабет II типу, жирову хворобу печінки та серцево-судинні захворювання. Та водночас, цей тип жиру особливо чутливий до способу життя. Маленькі щоденні звички можуть мати більший ефект, ніж суворі обмеження.

Реклама

Солодкі напої

Газовані напої, солодкий чай, пакетовані соки — одні з головних «провокаторів» накопичення вісцерального жиру. Вони містять велику кількість доданого цукру, але не дають відчуття ситості.

Коли організм отримує надлишок цукру, печінка змушена перетворювати його на жир. З часом саме цей механізм сприяє накопиченню жиру у черевній порожнині.

Що замість цього: вода, трав’яні чи несолодкі чаї, мінералка з цитрусом або ягодами — прості заміни, які реально працюють.

Хронічний стрес

Стрес — невіддільна частина сучасного життя. Але коли він стає постійним, організм починає працювати у режимі виживання. У відповідь виділяється кортизол — гормон, який безпосередньо пов’язаний з накопиченням жиру у ділянці живота.

Реклама

Люди з вищим рівнем стресу частіше мають підвищений рівень вісцерального жиру — незалежно від ваги чи типу фігури.

Що допомагає: рух, навіть звичайні прогулянки, дихальні практики, ритуали відновлення, сон, час без гаджетів і речі, які приносять задоволення — без відчуття провини.

Куріння

Існує поширений міф, що куріння «допомагає тримати вагу». Насправді ж все зовсім інакше, курці часто мають більше вісцерального жиру, навіть якщо мають худорлявий вигляд.

Нікотин впливає на гормональний баланс і підвищує рівень кортизолу, а це змінює розподіл жиру в організмі. У результаті він накопичується саме навколо внутрішніх органів.

Реклама

Висновок простий: відмова від куріння — це не лише про легені та серце, а й про метаболічне здоров’я.

Хронічне недосипання

Сон — недооцінений інструмент здоров’я. Коли ми регулярно не висипаємося, порушується баланс гормонів апетиту: грелін зростає, а лептин знижується. Це означає більше голоду та менше відчуття насичення.

До цього додається підвищений рівень кортизолу, а це ідеальні умови для накопичення вісцерального жиру.

Оптимально: 7–9 годин якісного сну, стабільний графік і вечірні ритуали, які допомагають тілу заспокоїтися.

Реклама

Що допоможе

Окрім уникання шкідливих звичок, фахівці радять зосередитися на базових, але ефективних речах:

Білок у кожному прийманні їжі — для ситості та підтримки м’язів

Клітковина (овес, бобові, фрукти) — для стабільного рівня цукру у крові

Регулярний рух — поєднання кардіо та силових вправ

Послідовність, а не ідеальність

Вісцеральний жир не видно, але його вплив на здоров’я відчутний. Гарна новина полягає у тому, що він не потребує жорстких дієт або радикальних змін. Навпаки — найкраще працюють стабільні та реалістичні звички.

Менше солодких напоїв, більше сну, турбота про нервову систему, відмова від куріння та регулярний рух — ці кроки не лише допомагають зменшити вісцеральний жир, а й формують здорове тіло.