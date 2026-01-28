4 привычки, от которых стоит отказаться, чтобы уменьшить висцеральный жир / © Credits

Висцеральный жир — тот самый «тихий пассажир», который накапливается вокруг внутренних органов, и он все чаще оказывается в центре внимания врачей и нутрициологов. И хорошая новость заключается в том, что на него реально повлиять без радикальных диет и изнурительных марафонов похудения.

В отличие от подкожного жира, который можно почувствовать на ощупь, висцеральный жир располагается глубже — вокруг печени, поджелудочной железы и кишечника. Именно из-за этой близости к жизненно важным органам он активно влияет на обмен веществ.

Издание Eating Well рассказало, что избыток висцерального жира влияет на инсулинорезистентность, диабет II типа, жировую болезнь печени и сердечно-сосудистые заболевания. Но в то же время, этот тип жира особенно чувствителен к образу жизни. Маленькие ежедневные привычки могут иметь больший эффект, чем строгие ограничения.

Сладкие напитки

Газированные напитки, сладкий чай, пакетированные соки — одни из главных «провокаторов» накопления висцерального жира. Они содержат большое количество добавленного сахара, но не дают ощущения сытости.

Когда организм получает избыток сахара, печень вынуждена превращать его в жир. Со временем именно этот механизм способствует накоплению жира в брюшной полости.

Что вместо этого: вода, травяные или несладкие чаи, минералка с цитрусом или ягодами — простые замены, которые реально работают.

Хронический стресс

Стресс — неотъемлемая часть современной жизни. Но когда он становится постоянным, организм начинает работать в режиме выживания. В ответ выделяется кортизол — гормон, который напрямую связан с накоплением жира в области живота.

Люди с высоким уровнем стресса чаще имеют повышенный уровень висцерального жира — независимо от веса или типа фигуры.

Что помогает: движение, даже обычные прогулки, дыхательные практики, ритуалы восстановления, сон, время без гаджетов и вещи, которые приносят удовольствие — без чувства вины.

Курение

Существует распространенный миф, что курение «помогает держать вес». На самом же деле все совсем иначе, курильщики часто имеют больше висцерального жира, даже если имеют худощавый вид.

Никотин влияет на гормональный баланс и повышает уровень кортизола, а это изменяет распределение жира в организме. В результате он накапливается именно вокруг внутренних органов.

Вывод прост: отказ от курения — это не только о легких и сердце, но и о метаболическом здоровье.

Хроническое недосыпание

Сон — недооцененный инструмент здоровья. Когда мы регулярно не высыпаемся, нарушается баланс гормонов аппетита: грелин растет, а лептин снижается. Это означает больше голода и меньше чувства насыщения.

К этому добавляется повышенный уровень кортизола, а это идеальные условия для накопления висцерального жира.

Оптимально: 7-9 часов качественного сна, стабильный график и вечерние ритуалы, которые помогают телу успокоиться.

Что поможет

Кроме избегания вредных привычек, специалисты советуют сосредоточиться на базовых, но эффективных вещах:

Белок в каждом приеме пищи — для сытости и поддержки мышц

Клетчатка (овес, бобовые, фрукты) — для стабильного уровня сахара в крови

Регулярное движение — сочетание кардио и силовых упражнений

Последовательность, а не идеальность

Висцеральный жир не виден, но его влияние на здоровье ощутимо. Хорошая новость заключается в том, что он не требует жестких диет или радикальных изменений. Наоборот — лучше всего работают стабильные и реалистичные привычки.

Меньше сладких напитков, больше сна, забота о нервной системе, отказ от курения и регулярное движение — эти шаги не только помогают уменьшить висцеральный жир, но и формируют здоровое тело.