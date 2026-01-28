Лысая королева: в немецком музее появилась очень странная восковая фигура Елизаветы II

Восковая фигура королевы Елизаветы II / © Getty Images

Музей «Паноптикум» в Гамбурге представил восковую фигуру покойной королевы Елизаветы II, но она вызвала много споров среди публики. Все из-за того, что фигура была изображена с неполным париком и лысым участком на макушке ее головы, что многих возмутило.

Музей объяснил причину такого странного выбора. Это связано с тем, что музей использует настоящие волосы, которые «очень дороги», и поэтому волосы используются только на тех частях восковых фигур, которые видны невооруженным глазом.

Поскольку Елизавета II носила множество шляп, музей решил не доделывать парик на макушке, так как во время экспозиции он всегда был спрятан под шляпой.

Управляющая партнер музея, доктор Сюзанна Фаербер, сообщила Daily Mail, что создатели экспозиции «устанавливают лишь то количество волос, которое видно посетителям».

«Поскольку для наших восковых фигур мы используем настоящие человеческие волосы, что очень дорого, у некоторых фигур в шляпах волосы не полностью сохранились. Это восковая фигура, а не настоящий человек, и об этом всегда следует помнить», - прокомментировала она.

Напомним, ранее мы показывали, как выглядела одна из самых непохожих на королеву восковых фигур в Рио-де-Жанейро.