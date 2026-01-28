- Дата публікації
Джоді Тернер-Сміт у напівпрозорій сукні і з пишною шевелюрою позувала на заході
39-річна британська акторка знає, що потрібно одягнути, щоб бути у центрі уваги івенту.
Джоді Тернер-Сміт стала гостею заходу у De Beers під час Тижня високої моди у Парижі.
Зірка з’явилася там у білосніжній напівпрозорій сукні максі з кількашаровою спідницею зі шлейфом. Вбрання також мало драпування і білі китиці по боках.
Аутфіт Джоні доповнила пишною довгою перукою, макіяжем із акцентом на очах, цікавою прикрасою з камінням на шиї, сережками і каблучками з камінням. Взута вона була у білі гостроносі туфлі.
Нагадаємо, Джоді Тернер-Сміт без бюстгальтера потрапила до об’єктивів папараці на фермерському ринку.