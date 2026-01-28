ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
130
1 хв

Джоді Тернер-Сміт у напівпрозорій сукні і з пишною шевелюрою позувала на заході

39-річна британська акторка знає, що потрібно одягнути, щоб бути у центрі уваги івенту.

Джоді Тернер-Сміт

Джоді Тернер-Сміт / © Getty Images

Джоді Тернер-Сміт стала гостею заходу у De Beers під час Тижня високої моди у Парижі.

Зірка з’явилася там у білосніжній напівпрозорій сукні максі з кількашаровою спідницею зі шлейфом. Вбрання також мало драпування і білі китиці по боках.

Джоді Тернер-Сміт / © Getty Images

Джоді Тернер-Сміт / © Getty Images

Аутфіт Джоні доповнила пишною довгою перукою, макіяжем із акцентом на очах, цікавою прикрасою з камінням на шиї, сережками і каблучками з камінням. Взута вона була у білі гостроносі туфлі.

Нагадаємо, Джоді Тернер-Сміт без бюстгальтера потрапила до об’єктивів папараці на фермерському ринку.

