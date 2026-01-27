Соболенко – Cвітоліна: де дивитися і прогноз букмекерів на півфінал Australian Open-2026

Еліна Світоліна / © Associated Press

У четвер, 29 січня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) зіграє з першою ракеткою світу "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко в півфіналі Australian Open-2026.

Орієнтовний час початку матчу – не раніше 10:30 за київським часом.

У чвертьфіналі австралійського мейджора Світоліна розгромила третю ракетку світу американку Корі Гауфф (6:1, 6:2), тоді як Соболенко перемогла американку Іву Йович (6:3, 6:0).

Раніше Світоліна та Соболенко шість разів зустрічалися в очних протистояннях, українка виграла у білоруски лише один поєдинок.

Еліна вперше в кар’єрі зіграє в півфіналі Australian Open. Цього року вона оновила особистий рекорд на цьому турнірі Grand Slam. Раніше вона тричі зупинялася на стадії чвертьфіналу (2018, 2019, 2025).

Для Світоліної це буде четвертий у кар'єрі півфінал на мейджорах. Раніше вона двічі діставалася півфіналів на Wimbledon (2019, 2023) та одного разу на US Open (2019), але ще ніколи не виходила до фіналу турнірів Grand Slam.

Де дивитися матч Соболенко – Cвітоліна

Півфінальний матч Australian Open-2026 між Світоліною та Соболенко транслюватиме телеканал Eurosport.

Трансляція поєдинку також буде доступна до перегляду на медіасервісі MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч Соболенко – Cвітоліна

На думку букмекерів, фавориткою прийдешнього матчу є Соболенко. На її перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,25. На виграш Світоліної можна поставити з коефіцієнтом 3,80.

У фіналі переможниця матчу Соболенко – Cвітоліна зіграє з тріумфаторкою іншого півфіналу, в якому позмагаються переможниці чвертьфінальних пар Олена Рибакіна (Казахстан) – Іга Швьонтек (Польща) та Джессіка Пегула (США) – Аманда Анісімова (США).

Світоліна – єдина українська тенісистка, яка продовжує виступати в одиночному розряді нинішнього Відкритого чемпіонату Австралії. Загалом в основній сітці турніру було шість українок, але Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна не зуміли подолати стартове коло.

Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.