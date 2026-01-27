ТСН у соціальних мережах

Суперниця Світоліної розтрощила ракетку після поразки від українки в 1/4 фіналу Australian Open

Корі Гауфф не стримала емоцій у підтрибунному приміщенні.

Максим Приходько
Корі Гауфф

Корі Гауфф / © Associated Press

Американська тенісистка Корі Гауфф (№3 WTA) розтрощила ракетку після поразки від українки Еліни Світоліної (№12 WTA) у чвертьфіналі Australian Open-2026.

Матч тривав менш ніж годину й завершився розгромною перемогою першої ракетки України з рахунком 6:1, 6:2.

21-річна третя ракетка світу дуже емоційно відреагувала на свою поразку, розтрощивши ракетку об підлогу в підтрибунному приміщенні.

Це була четверта очна зустріч тенісисток. До цього українка перемогла американку на Australian Open-2021, але двічі поступилася їй 2024 року – на турнірі в Окленді та на US Open.

Світоліна вперше в кар'єрі пробилася до півфіналу Australian Open і таким чином оновила особистий рекорд на цьому турнірі Grand Slam. Раніше вона тричі зупинялася на стадії чвертьфіналу (2018, 2019, 2025). Торік Еліна зупинилася в 1/4 фіналу після поразки від майбутньої переможниці мейджора американки Медісон Кіз.

Загалом Світоліна вчетверте в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру Grand Slam. Раніше вона двічі діставалася півфіналів на Wimbledon (2019, 2023) та одного разу на US Open (2019), але ще ніколи не була у фіналі змагань Grand Slam.

У півфіналі Світоліна побореться з першою ракеткою планети "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко, яка у чвертьфіналі перемогла американку Іву Йович (№27 WTA) з рахунком 6:3, 6:0. Цей матч відбудеться в четвер, 29 січня.

Світоліна – єдина українська тенісистка, яка продовжує виступати в одиночному розряді нинішнього Відкритого чемпіонату Австралії. Загалом в основній сітці турніру було шість українок, але Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна не зуміли подолати стартове коло.

Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.

