Світоліна розгромила третю ракетку світу та вийшла до півфіналу Australian Open-2026

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) вийшла до півфіналу Australian Open-2026.

У чвертьфіналі 31-річна українка розгромила третю ракетку світу 21-річну американку Корі Гауфф з рахунком 6:1, 6:2.

Матч тривав 59 хвилин. Світоліна виконала 4 подачі навиліт і не припустилася жодної подвійної помилки.

Це була четверта очна зустріч тенісисток. До цього Українка перемогла американку на Australian Open-2021, але двічі поступилася їй 2024 року – на турнірі в Окленді та на US Open.

Світоліна оновила особистий рекорд на Australian Open, вперше в кар'єрі пробившись до півфіналу на цьому турнірі Grand Slam. Раніше вона тричі зупинялася на стадії чвертьфіналу (2018, 2019, 2025). Торік Еліна зупинилася в 1/4 фіналу після поразки від майбутньої переможниці мейджора американки Медісон Кіз.

У півфіналі Світоліна побореться з першою ракеткою планети "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко, яка у чвертьфіналі перемогла американку Іву Йович (№27 WTA) з рахунком 6:3, 6:0. Цей матч відбудеться в четвер, 29 січня.

Загалом Еліна вчетверте в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру Grand Slam. Раніше вона двічі діставалася півфіналів на Wimbledon (2019, 2023) та одного разу на US Open (2019), але ще ніколи не була у фіналі змагань Grand Slam.

Світоліна – єдина українська тенісистка, яка продовжує виступати в одиночному розряді нинішнього Відкритого чемпіонату Австралії. Загалом в основній сітці турніру було шість українок, але Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна не зуміли подолати стартове коло.

Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.