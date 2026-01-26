- Дата публікації
Зі Світоліною: визначилися чвертьфінальні пари Australian Open-2026
За вихід до півфіналу першого в сезоні мейджора Еліна позмагається з третьою ракеткою світу американкою Корі Гауфф.
Відбулися всі матчі 1/8 фіналу Australian Open-2026 у жіночому одиночному розряді. Відтак визначилися всі чвертьфінальні пари турніру.
Боротьбу за трофей продовжує і одна з шести українок, що потрапили до основної сітки – Еліна Світоліна (№12 WTA), яка в 1/8 фіналу здобула перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Міррою Андрєєвою (№7 WTA).
У чвертьфіналі перша ракетка України позмагається з третьою ракеткою світу американкою Корі Гауфф. Цей матч відбудеться у вівторок, 27 січня. Початок – не раніше 10:00 за київським часом.
Якщо Світоліна зможе здолати Гауфф, то далі в півфіналі зіграє з переможницею поєдинку між першою ракеткою планети "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко та американкою Івою Йович (№27 WTA).
Чвертьфінальні пари Australian Open-2026 (жіноча сітка)
Олена Рибакіна (Казахстан) – Іга Швьонтек (Польща)
Аріна Соболенко – Іва Йович (США)
Корі Гауфф (США) – Еліна Світоліна (Україна)
Джессіка Пегула (США) – Аманда Анісімова (США)
Зазначимо, що Світоліна вже повторила особистий рекорд на Australian Open, учетверте в кар'єрі вийшовши до чвертьфіналу на цьому турнірі Grand Slam (2018, 2019, 2025, 2026). Торік вона зупинилася в 1/4 фіналу після поразки від майбутньої переможниці мейджора американки Медісон Кіз.
Загалом Еліна учотирнадцяте в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу на рівні Grand Slam.
Її найкращими результатами на турнірах Grand Slam залишаються виходи до півфіналів на Wimbledon (2019, 2023) та US Open (2019).
Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.