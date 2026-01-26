Зі Світоліною: визначилися чвертьфінальні пари Australian Open-2026

Еліна Світоліна / © Associated Press

Реклама

Відбулися всі матчі 1/8 фіналу Australian Open-2026 у жіночому одиночному розряді. Відтак визначилися всі чвертьфінальні пари турніру.

Боротьбу за трофей продовжує і одна з шести українок, що потрапили до основної сітки – Еліна Світоліна (№12 WTA), яка в 1/8 фіналу здобула перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Міррою Андрєєвою (№7 WTA).

У чвертьфіналі перша ракетка України позмагається з третьою ракеткою світу американкою Корі Гауфф. Цей матч відбудеться у вівторок, 27 січня. Початок – не раніше 10:00 за київським часом.

Реклама

Якщо Світоліна зможе здолати Гауфф, то далі в півфіналі зіграє з переможницею поєдинку між першою ракеткою планети "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко та американкою Івою Йович (№27 WTA).

Чвертьфінальні пари Australian Open-2026 (жіноча сітка)

Олена Рибакіна (Казахстан) – Іга Швьонтек (Польща)

Аріна Соболенко – Іва Йович (США)

Корі Гауфф (США) – Еліна Світоліна (Україна)

Джессіка Пегула (США) – Аманда Анісімова (США)

Зазначимо, що Світоліна вже повторила особистий рекорд на Australian Open, учетверте в кар'єрі вийшовши до чвертьфіналу на цьому турнірі Grand Slam (2018, 2019, 2025, 2026). Торік вона зупинилася в 1/4 фіналу після поразки від майбутньої переможниці мейджора американки Медісон Кіз.

Загалом Еліна учотирнадцяте в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу на рівні Grand Slam.

Її найкращими результатами на турнірах Grand Slam залишаються виходи до півфіналів на Wimbledon (2019, 2023) та US Open (2019).

Реклама

Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.