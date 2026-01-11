ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA в Окленді

Еліна завоювала 19-й титул у кар'єрі.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№13 WTA) стала чемпіонкою турніру WTA 250 в новозеландському Окленді.

У фіналі 31-річна українка перемогла китаянку Ван Сіньюй (№57 WTA) з рахунком 6:3, 7:6.

Матч тривав 1 годину 44 хвилини. Упродовж поєдинку Еліна виконала сім подач навиліт і припустилася трьох подвійних помилок.

Для Світоліної це 19-й титул WTA у кар'єрі і перший від квітня 2025 року, коли вона стала переможницею змагань у французькому Руані.

