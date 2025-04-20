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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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708
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Світоліна стала переможницею турніру WTA в Руані

Еліна виграла свій 18-й титул WTA за кар'єру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№18 WTA) стала чемпіонкою турніру WTA 250 у французькому Руані.

У фіналі 30-річна уродженка Одеси перемогла сербку Ольгу Данилович (№39 WTA) з рахунком 6:4, 7:6.

Матч тривав 1 годину і 58 хвилин. Еліна 6 раз подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і використала 3 з 5 брейкпойнтів.

Це була перша очна зустріч тенісисток. Раніше вони ніколи не грали між собою.

Для Еліни це був 22-й фінал у кар'єрі та 18-й титул на рівні WTA. Попередній трофей вона завоювала у травні 2023 року, коли виграла змагання WTA 250 у французькому Страсбурзі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
708
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