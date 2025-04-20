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Світоліна стала переможницею турніру WTA в Руані
Еліна виграла свій 18-й титул WTA за кар'єру.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№18 WTA) стала чемпіонкою турніру WTA 250 у французькому Руані.
У фіналі 30-річна уродженка Одеси перемогла сербку Ольгу Данилович (№39 WTA) з рахунком 6:4, 7:6.
Матч тривав 1 годину і 58 хвилин. Еліна 6 раз подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і використала 3 з 5 брейкпойнтів.
Це була перша очна зустріч тенісисток. Раніше вони ніколи не грали між собою.
Для Еліни це був 22-й фінал у кар'єрі та 18-й титул на рівні WTA. Попередній трофей вона завоювала у травні 2023 року, коли виграла змагання WTA 250 у французькому Страсбурзі.