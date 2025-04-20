Свитолина стала победительницей турнира WTA в Руане

Элина Свитолина / © Associated Press

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№18 WTA) стала чемпионкой турнира WTA 250 во французском Руане.

В финале 30-летняя уроженка Одессы победила сербку Ольгу Данилович (№39 WTA) со счетом 6:4, 7:6.

Матч продолжался 1 час и 58 минут. Элина 6 раз подавала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала 3 из 5 брейк-пойнтов.

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Это была первая очная встреча теннисисток. Ранее они никогда не играли между собой.

Для Элины это был 22-й финал в карьере и 18-й титул на уровне WTA. Предыдущий трофей она завоевала в мае 2023 года, когда выиграла соревнования WTA 250 во французском Страсбурге.