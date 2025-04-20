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Белый дом за перемирие готов "расплатиться" Крымом – The Guardian
Дипломатическое признание Соединенными Штатами аннексии Крыма нарушило бы устав ООН.
Заявление президента РФ Владимира Путина о «Пасхальном перемирии» не случайно появилось после того, как в СМИ появилась информация о готовности США признать Крым российским.
На это обратил внимание журналист издания The Guardian Люк Гардинг.
В частности, он напомнил недавнюю публикацию в Bloomberg о том, что США могут быть готовы предоставить Путину стратегическую победу, согласившись с российским контролем над оккупированным полуостровом.
При этом Люк Гардинг отметил, что дипломатическое признание Соединенными Штатами аннексии Крыма нарушило бы устав ООН и консенсус после 1945 года о том, что страны не могут захватывать территории силой.
«Большинство государств, включая Великобританию, отказались признать незаконный захват [Крыма] Россией», — отметил журналист.
Он также добавил, что возможная уступка Москве со стороны Белого дома, спровоцирует критику со стороны бывших европейских союзников США и «бешеную реакцию» в Украине.
Гардинг отметил, что переговоры по мирному урегулированию в Украине должны продолжиться на этой неделе в Лондоне.
«Источники свидетельствуют, что США настаивают на соглашении, выгодном Кремлю, которое позволило бы России сохранить контроль над оккупированными территориями на юге и востоке Украины, а также над Крымом», — сообщил он.
Напомним, военный аналитик Sky News считает, что у Путина было по меньшей мере три причины для того, чтобы объявить так называемое «Пасхальное перемирие».