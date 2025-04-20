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Как РФ использует "перемирие" для усиления позиций на фронте: в DeepState ответили
Россияне пользуются моментом: проводят разминирование, подвозят продовольствие с водой и обустраивают позиции.
Российские оккупанты используют так называемое «Пасхальное перемирие» для усиления своих позиций на фронте и эвакуации тел погибших россиян.
Об этом пишет OSINT-канал DeepState.
«Россияне используют приказ не стрелять с нашей стороны для того, чтобы вытащить своих „200“, провести разминирование, подвезти продукты с водой и обустраивают позиции», — отметили в канале.
В свою очередь командир взвода 24-го ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман» рассказал, что на его участке фронта «тишины» вообще нет. С нашей стороны, к сожалению, есть погибшие и раненые.
Напомним, что российский диктатор Путин объявил о так называемом «Пасхальном прекращении огня» на всей линии фронта. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что атаки до сих пор продолжаются со стороны России.