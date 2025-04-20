Как РФ использует "перемирие" для усиления позиций на фронте: в DeepState ответили

Российские военные. Фото иллюстративное / © Associated Press

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Российские оккупанты используют так называемое «Пасхальное перемирие» для усиления своих позиций на фронте и эвакуации тел погибших россиян.

Об этом пишет OSINT-канал DeepState.

«Россияне используют приказ не стрелять с нашей стороны для того, чтобы вытащить своих „200“, провести разминирование, подвезти продукты с водой и обустраивают позиции», — отметили в канале.

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Оккупанты, которые забирают тела своих погибших / © t.me/DeepStateUA

В свою очередь командир взвода 24-го ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман» рассказал, что на его участке фронта «тишины» вообще нет. С нашей стороны, к сожалению, есть погибшие и раненые.

Напомним, что российский диктатор Путин объявил о так называемом «Пасхальном прекращении огня» на всей линии фронта. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что атаки до сих пор продолжаются со стороны России.