Легкая дипломатическая победа РФ: WSJ о "Пасхальном перемирии" Путина

Российский диктатор Путин / © Associated Press

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Объявленное российским диктатором Путиным «Пасхальное перемирие» стало для Кремля легкой дипломатической победой.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В издании напомнили, что заявление Путина прозвучало на следующий день после того, как США заявили, что приостановят свои усилия по переговорам об окончании войны, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс.

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В издании считают, что короткое предложение о прекращении огня — это легкая дипломатическая победа Путина, попытка остановить американскую сторону от разрыва отношений и способ позиционировать себя как лидера, якобы больше всех желающего мира.

В то же время, в статье предполагается, что заявление Путина сигнализирует о возможном уходе от его требования решать то, что диктатор называет «первопричинами» войны, прежде чем сделать паузу в боевых действиях. К ним относятся возможное вступление Украины в НАТО и то, что Москва воспринимает как оттеснение российского культурного влияния в Украине.

«Если это лишь на очень короткий период времени, он ничем не рискует, но играет в его пользу как человека, искренне стремящегося к миру», — сказала старшая научная сотрудница Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Станова.

Напомним, что российский диктатор Путин объявил о так называемом «Пасхальном прекращении огня» на всей линии фронта. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что продолжающиеся атаки со стороны России атаки говорят о том, что Москва не настроена серьезно.