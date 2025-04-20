Путинский фарс: военный журналист о "пасхальном перемирии"

Военный журналист об истинной причине «Пасхального перемирия» от Путина / © ТСН

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Россия не хочет подлинного мира, поэтому объявленное Путиным так называемое «пасхальное перемирие» является фарсом.

Об этом заявил украинский военный обозреватель Богдан Мирошников.

«Ну что ж, ожидаемо и после 00:00 никакого перемирия не произошло. Обстрелы РСЗО в Запорожье по переднему краю наших позиций. Артобстрелы, запуск фпв (в т.ч. на оптоволокне) по позициям Сил Обороны по большинству направлений. Пехотные штурмы врага не прекращались в принципе», — заметил он.

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Мирошников не исключает, что уже в понедельник возможны обвинения от президента США Трампа или его спецпредставителя Уиткоффа, что «злые украинцы сорвали перемирие, потому что отвечали на то, что их хотели убить».

«Этот путинский фарс на это и был нацелен, не более того. Подлинного мира Россия может захотеть только тогда, когда будет не в состоянии наступать. Нигде. Причем долгосрочно. А так как это и близко не просматривается, то они и не хотят ничего прекращать. Скоро цифра их потерь составит 1 млн.. А им на это абсолютно чихать. Миллион, два, три — политическая целесообразность в их головах всегда побеждает», — подытожил эксперт.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, выполняется ли на фронте объявленное диктатором Путиным так называемое пасхальное перемирие.