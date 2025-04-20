Путінський фарс: військовий журналіст про "великоднє перемир'я"

Військовий журналіст про справжню причину «Великоднього перемир’я» від Путіна / © ТСН

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Росія не хоче справжнього миру, тому оголошене Путіним так зване «великоднє перемир 'я» є фарсом.

Про це заявив український воєнний оглядач Богдан Мирошников.

«Ну що ж, очікувано і після 00:00 ніякого „перемирʼя“ не сталося. Обстріли РСЗВ на Запоріжжі по передньому краю наших позицій. Артобстріли, запуск фпв (в т.ч. на оптоволокні) по позиціях Сил Оборони на більшості напрямків. Піхотні штурми ворога не припинялися в принципі», — зауважив він.

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Мирошников не виключає, що вже у понеділок можливі звинувачення від президента США Трампа або його спецпредставника Віткоффа, що «злі українці зірвали перемирʼя, бо відповідали на те, що їх хотіли вбити».

«Цей путінський фарс на це і був націлений, не більше того. Справжнього миру Росія може захотіти тільки тоді, коли буде не в змозі наступати. Ніде. Причому довгостроково. А так як цього і близько не проглядається, то вони і не хочуть нічого припиняти. Скоро цифра їхніх втрат сягне 1 млн. А їм на це абсолютно чхати. Мільйон, два, три — політична доцільність в їхніх головах завжди перемагає», — підсумував експерт.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, чи виконується на фронті оголошене диктатором Путіним так зване «великоднє перемир’я».