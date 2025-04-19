- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 10k
- Час на прочитання
- 1 хв
Путін зробив заяву про Великоднє перемир'я
За словами кремлівського вождя, росіяни готуються до відбиття можливих порушень перемир'я та провокацій з боку супротивника.
Диктатор Путін стверджує, що Великодне перемир'я почне працювати сьогодні, 19 квітня. Воно стартує з 18 години.
Про це пишуть пропагандистські росЗМІ.
“Великодне перемир'я почне працювати сьогодні з 18 години”, — заявив президент РФ Володимир Путін.
Як зазначив російський очільник, він наказав на період Великоднього перемир'я зупинити всі бойові дії. Воно триватиме “до нуля години з неділі на понеділок”.
Президент заявив, що війська Росії мають бути готові до відбиття можливих порушень перемир'я та провокацій з боку супротивника.
“Хід перемир'я покаже готовність київського режиму до бажання та здатності мирно врегулювати питання”, — висловився Путін.
Раніше у Кремлі заявили, що адміністрація президента США Дональда Трампа не пропонує “розумних ідей” щодо припинення війни в Україні.