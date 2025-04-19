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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Путін зробив заяву про Великоднє перемир'я

За словами кремлівського вождя, росіяни готуються до відбиття можливих порушень перемир'я та провокацій з боку супротивника.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Диктатор Путін стверджує, що Великодне перемир'я почне працювати сьогодні, 19 квітня. Воно стартує з 18 години.

Про це пишуть пропагандистські росЗМІ.

“Великодне перемир'я почне працювати сьогодні з 18 години”, — заявив президент РФ Володимир Путін.

Як зазначив російський очільник, він наказав на період Великоднього перемир'я зупинити всі бойові дії. Воно триватиме “до нуля години з неділі на понеділок”.

Президент заявив, що війська Росії мають бути готові до відбиття можливих порушень перемир'я та провокацій з боку супротивника.

“Хід перемир'я покаже готовність київського режиму до бажання та здатності мирно врегулювати питання”, — висловився Путін.

Раніше у Кремлі заявили, що адміністрація президента США Дональда Трампа не пропонує “розумних ідей” щодо припинення війни в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
10k
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