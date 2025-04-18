Коли почнеться перемир’я в Україні: експерт назвав можливі дати

Війна в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Очевидно, що перемир’я в Україні не настане до 20 квітня — дати, оголошеної раніше представниками США. Наступним дедлайном може стати 1 або 9 травня.

Таку думку висловив військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.) Ігор Романенко в інтерв’ю ТСН.ua.

«1 травня — 100 днів правління Дональда Трампа, а 9 травня — парад у Москві, який готують пропагандисти Путіна. Ці дати ще залишаються актуальними, коли ще можна перейти до зупинення бойових дій», — пояснив він.

Реклама

При цьому Романенко наголосив, що існує тільки шанс на перемир’я у ці дати, а не стовідсоткова ймовірність.

«Якщо Путін відчує до цих дат, що він більше буде програвати, ніж вигравати — він буде зупинятися для розмов про перемир’я, а якщо не відчує, то може у відповідь впливати ракетними ударами. Але більша небезпека існує до та після 20 квітня, бо на 1 та 9 травня, ще є шанс на зупинення бойових дій», — зазначив експерт.

Нагадаємо, постійний представник Росії в ООН Василь Небензя назвав нереалістичним припинення вогню в Україні.