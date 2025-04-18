Когда начнется перемирие в Украине: эксперт назвал возможные даты

Война в Украине / © ТСН.ua

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Очевидно, что перемирие в Украине не наступит до 20 апреля — даты, объявленной ранее представителями США. Следующим дедлайном может стать 1 или 9 мая.

Такое мнение высказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко в интервью ТСН.ua.

«1 мая — 100 дней правления Дональда Трампа, а 9 мая — парад в Москве, который готовят пропагандисты Путина. Эти даты еще остаются актуальными, когда можно перейти к остановке боевых действий», — пояснил он.

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При этом Романенко подчеркнул, что существует только шанс на перемирие в эти даты, а не вероятность стопроцентной.

«Если Путин почувствует к этим датам, что он больше будет проигрывать, чем выигрывать — он будет останавливаться для разговоров о перемирии, а если не почувствует, то может в ответ воздействовать ракетными ударами. Но большая опасность существует до и после 20 апреля, потому что на 1 и 9 мая еще есть шанс на остановку боевых действий», — отметил эксперт.

Напомним, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя назвал нереалистичным прекращение огня в Украине.