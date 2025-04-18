- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 489
- Время на прочтение
- 1 мин
22-летний футболист Георгий Судаков станет отцом во второй раз
Звездные супруги показали первые фото в новом статусе.
Звезда "Шахтера" Георгий Судаков с женой Лизой ожидают пополнения в семье.
Об этом супруги сообщили в совместной публикации в Instagram. Семья опубликовала чувственные черно-белые кадры с недавней фотосессии. Во время съемок Лиза в различных луках демонстрирует заметно округлый животик. Рядом с ней в ожидании чуда попозировал и Судаков с дочерью.
"Мы уже знаем, как выглядит любовь. Она называется "дочка". Но совсем скоро мы увидим эту любовь — в новых глазах, новых ручках, новой жизни", - написал Судаков.
В комментариях фаны футболиста и его звездные друзья уже поздравили с такой радостной новостью:
"Поздравляю" - Влада Зинченко
Невероятное счастье. От всей души поздравляем вас
Это просто лучшее, что я могла услышать и увидеть
Отметим, Лиза и Георгий находятся в отношениях с подросткового возраста. Возлюбленные сообщили о помолвке в 2021 году, а уже в следующем году официально узаконили свои отношения. Весной 2022 года у них родилась дочь, которую они назвали Миланой.
Напомним, недавно Алексей Суханов заявил, что скоро тоже станет отцом и рассекретил, когда у него появятся дети.