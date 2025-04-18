Певец Вадим Олейник прокомментировал роман с Белень после ее разрыва с Тереном

Вадим Олейник и Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

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Экс-участник коллектива "ДіО.фільми" певец Вадим Олейник поделился подробностями своей личной жизни.

Исполнителю в свое время приписали роман с победительницей "Холостяка" Инной Белень. Такие слухи появились после их совместных фото. В программе "Люкс ФМ" Вадим расставил все точки над "i" и признался, что между ними царит только дружба, которая зародилась во время работы в совместном проекте.

"Мы с Инной не встречаемся и я не звал ее на кофе. Она очень хорошая девушка, мы снимались с ней в одном телепроекте. Это не "Холостяк", нет. Там и познакомились, общались, но не более", — объяснил Олейник.

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Инна Белень

Отметим, долгое время исполнитель находился в отношениях со стилисткой Софией Нестеренко. В начале этого года он рассказал об их серьезном кризисе. Пара даже разъехалась, взяв паузу. Но теперь Олейник публично объявил, что разошелся с экс-избранницей на мирной ноте. Более того, сразу после этого певец со словами "почему бы и нет" признался, что не отказался бы стать героем шоу "Холостяк".

"Ничего не произошло такого. Просто каждый пошел своим путем. Я очень благодарен за эти отношения, как и она. Мы с уважением друг к другу относимся. Уже полгода (не вместе — прим. ред.)", — поделился артист.

Напомним, недавно ведущий Алексей Суханов прокомментировал слухи вокруг личной жизни и рассказал о сексуальных предпочтениях.