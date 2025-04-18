Биохакер Брайан Джонсон шокировал, что теперь его биологический возраст — 10 лет

Брайан Джонсон / © instagram.com/bryanjohnson_

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Биохакер Брайан Джонсон, чья война против старения настолько одержима, что он использовал переливание крови собственного сына и шокировал данными об их эрекции, теперь заявил, что имеет биологический возраст 10-летнего ребенка.

Американский технологический миллиардер тратит около двух миллионов долларов ежегодно на свое стремление жить вечно и отверг любое подобие нормальной жизни в этом процессе. Джонсон, заработавший деньги на системе онлайн-платежей Braintree, регулярно попадает в заголовки новостей благодаря своим экстремальным и причудливым методам лечения, которые также содержат последний прием пищи в 11 утра и тренировки в кислородной камере. Неудивительно, что его миссия разрушила его личную жизнь, и 47-летний мужчина называет себя «невозможным партнером».

Однако, похоже, жертва окупилась, если верить заявлениям о том, что его причудливые проделки вернули его возраст назад.

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Джонсон похвастался в соцсетях: «Мои теломеры говорят, что мне 10 лет. Они регенерируются со скоростью 12-летнего. Данные: Теломеры: 10,27 килобаз; активность теломеразы: 7,7%. Теломеры похожи на кончики шнурков на вашей ДНК, которые защищают ваши хромосомы всякий раз, когда клетки делятся. Теломераза — это фермент, который поддерживает и восстанавливает длину теломера при каждом разделении клетки. Короткие теломеры = старые, поврежденные клетки. Длинные теломеры = молодость, восстановление, долголетие. Почему это важно: более низкий биологический возраст, более медленное клеточное старение, сохранение геномной целостности, устойчивость к энтропии. Источники данных: Мой биологический возраст по теломерам — 10 лет, на основе базы данных 15 000 других участников, прошедших тест. Подтверждено путем сравнения с когортой из 12230 участников (возраст от 20 до 100 лет: 2,5-97,5 процентилов) из 6 стран. Примечание: 12-месячный средний размер 12,07 кб, параллельный тест от другого поставщика 11,4 кб».

К сообщению был добавлен ряд графиков и таблиц, очевидно, подтверждающих это утверждение. Однако многие в комментариях выразили свой скептицизм: «Вы осознаете, что длинные теломеры могут увеличить риск развития рака и других хронических заболеваний?», «Означает ли это, что вы снова пройдете через половое созревание?», «Биологический застой. Черствый хлеб в лучшем виде. Твои конечные результаты будут психологически разрушительными».

Это не первый случай, когда Джонсона презирают пользователи социальных сетей. Когда стало известно, что он измеряет эрекцию своего сына и сравнивает ее с собственной, как еще одну странную медицинскую практику, люди начали выражать свое удивление.

Напомним, биохакер Джонсон допустил огромную ошибку в попытке замедлить старение. Американский миллионер назвал побочные эффекты, которые он испытал.