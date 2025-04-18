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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине в популярном детском пюре обнаружили опасное вещество

Продукцию извлекут из обращения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Ребенок.

Ребенок. / © pixabay.com

Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области сообщило об обнаружении опасного токсического вещества в детском питании.

Об этом сообщается в заявлении организации.

Отмечается, что служба получила уведомление об обнаружении охратоксина А в детском питании, которое экспортировалось из Финляндии в Украину. Производителем отмечается Suomen Nestle Оy.

Специалисты уточнили, что речь идет "Пюре овощно-мясное Gerber с кусочками "Обед по-итальянски" для детей от 10 месяцев. Стерилизованное".

Специалисты установили, что продукцию реализовывали операторам на украинском рынке, а именно – партии №4304012001 и №5029012001. После инспекции они решили отозвать и изъять из оборота пищевой продукт. Впоследствии его уничтожат.

Охратоксин А – бесцветное кристаллическое вещество, плохо растворяющееся в воде. Охратоксин А является пищевым загрязнителем. Это органическое соединение представляет угрозу для здоровья и жизни людей. Она чрезвычайно токсична и считается потенциальным канцерогеном.

Напомним, диетологи рассказали, полезны ли маринованные огурцы. С одной стороны, ферментированные овощи поддерживают микрофлору кишечника, действуя как натуральные пробиотики. С другой – в маринадах обычно много соли.

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