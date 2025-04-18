В Україні в популярному дитячому пюре виявили небезпечну речовину

Дитина. / © pixabay.com

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Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області повідомило про виявлення небезпечної токсичної речовини у дитячому харчуванні.

Про це повідомляєтья у заяві організації.

Зазначається, що служба отримала повідомлення про виявлення охратоксину А в дитячому харчуванні, яке експортувалось з Фінляндії до України. Виробником зазначається Suomen Nestle Оy.

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Фахівці уточнили, що йдеться "‎Пюре овоче-м’ясне Gerber iз шматочками "Обід по-італійськи" для дітей від 10 місяців. Стерилізоване"‎.

Спеціалісти встановили, що продукцію реалізовували операторам на українському ринку, а саме - партії №4304012001 та №5029012001. Після інспекції вони вирішили відкликати та вилучити з обігу харчовий продукт. Згодом його знищать.

Охратоксин А - безбарвна кристалічна речовина, що погано розчиняється у воді. Охратоксин А є харчовим забруднювачем. Ця органічна сполука становить загрозу для здоров'я і життя людей. Вона є надзвичайно токсичною і вважається потенційним канцерогеном.

Нагадаємо, дієтологи розповіли, чи корисні мариновані огірки. З одного боку, ферментовані овочі підтримують мікрофлору кишківника, діючи як натуральні пробіотики. З іншого — у маринадах зазвичай багато солі.