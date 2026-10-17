Астрономи виявили першу в історії зелену зірку

Білі карлики можуть випромінювати світло найнесподіваніших кольорів

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Астрономи виявили білий карлик, який може мати незвичайне зелене забарвлення. Відкриття показує, що зоряні залишки, які традиційно вважають білими, насправді можуть бути рожевими, жовтими, блакитними та зеленими.

Про це пише independent.

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Науковці дослідили 151 білого карлика поблизу Землі та з’ясували, що хімічний склад їхніх атмосфер може суттєво впливати на колір випромінювання.

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Найбільшу увагу привернув об’єкт WD J1330+6435. Це білий карлик з температурою близько 4000 градусів за Цельсієм, який, за розрахунками дослідників, має зелений відтінок. Білі карлики — це щільні залишки зір, які вичерпали основні запаси ядерного палива. Зазвичай колір зорі залежить від її температури. Проте у білих карликів важливу роль відіграє також хімічний склад атмосфери.

Речовини в ній можуть поглинати світло певних довжин хвиль, змінюючи видимий колір об’єкта. У випадку WD J1330+6435 дослідники виявили ознаки кальцію, літію та натрію. Саме натрій поглинає частину помаранчевого спектра, завдяки чому випромінювання може набувати незвичайного зеленуватого відтінку.

Керівник дослідження Марк Голландс з Університету Ворвіка зазначив, що можливе різноманіття кольорів білих карликів раніше не вивчали настільки детально.

«Більшість зірок, зокрема й більшість білих карликів, поводяться як „ідеальні випромінювачі“, тому їхній колір майже повністю залежить від температури. Але ніхто досі детально не вивчав, які ще варіанти можливі для білих карликів. Виявляється, ці надзвичайно щільні зорі можуть мати кольори, яких ніхто не очікував», — сказав Марк Голландс.

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Зеленим об’єктом відкриття не обмежилося. Серед досліджених білих карликів науковці виявили також незвичайні рожеві та жовті об’єкти.

Зокрема, WD J1011+2845, розташований приблизно за 48 світлових років від Землі, може мати насичений лососево-рожевий колір через особливості вуглецевої атмосфери. Із 151 дослідженого об’єкта п’ять мали незвичайне забарвлення: два жовті та три рожеві.

Нагадаємо, нещодавно вчені виявили водну планету, якій загрожує доля Землі. Екзопланета, вкрита океаном, може втратити всю воду через випаровування під дією своєї зірки.

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