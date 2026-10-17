Астрономы обнаружили первую в истории зеленую звезду

Белые карлики могут излучать свет самых неожиданных цветов

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Астрономы обнаружили белый карлик, который может иметь необычную зеленую окраску. Открытие показывает, что звездные остатки, традиционно считающиеся белыми, на самом деле могут быть розовыми, желтыми, голубыми и зелеными.

Об этом пишет independent.

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Ученые исследовали 151 белый карлик близ Земли и выяснили, что химический состав их атмосфер может существенно влиять на цвет излучения.

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Наибольшее внимание привлек объект WD J1330+6435. Это белый карлик с температурой около 4000 градусов Цельсия, который, по расчетам исследователей, имеет зеленый оттенок. Белые карлики — это плотные остатки звезд, исчерпавших основные запасы ядерного топлива. Обычно цвет звезды зависит от ее температуры. Однако у белых карликов немаловажную роль играет также химический состав атмосферы.

Вещества в нем могут поглощать свет определенных длин волн, изменяя видимый цвет объекта. В случае WD J1330+6435 исследователи обнаружили признаки кальция, лития и натрия. Именно натрий поглощает часть оранжевого спектра, благодаря чему излучение может приобретать необычный зеленоватый оттенок.

Руководитель исследования Марк Холландс из Университета Уорвика отметил, что возможное разнообразие цветов белых карликов раньше не изучалось столь подробно.

«Большинство звезд, в том числе большинство белых карликов, ведут себя как „идеальные излучатели“, поэтому их цвет почти полностью зависит от температуры. Но никто до сих пор подробно не изучал, какие еще варианты возможны для белых карликов. Оказывается, эти очень плотные звезды могут иметь цвета, которых никто не ожидал», — сказал Марк Холландс.

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Зеленым объектом открытие не ограничилось. Среди исследованных белых карликов ученые обнаружили необычные розовые и желтые объекты.

В частности, WD J1011+2845, расположенный примерно в 48 световых годах от Земли, может иметь насыщенный лососево-розовый цвет из-за особенностей углеродной атмосферы. Из 151 исследованного объекта пять имели необычную окраску: два желтых и три розовых.

Напомним, недавно ученые обнаружили водную планету, которой угрожает судьба Земли. Экзопланета, покрытая океаном, может потерять всю воду из-за испарения под действием своей звезды.

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