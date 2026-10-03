На планете «выросли» два новых острова: ученые объяснили, как это произошло

Остров (иллюстративное фото) / © Google Maps

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У индонезийского вулкана Анак-Кракатау после мощного сентябрьского извержения появились два новых островных образования. Если подтвердится, что это новые острова, они станут первыми отдельными участками суши, возникшими в кальдере Кракатау почти за столетие.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Геологическое агентство Индонезии.

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Новые образования заметили после 25-часового непрерывного извержения, которое началось вечером 4 сентября. Одно из них расположено примерно в 760 метрах от северо-западного побережья Анак-Кракатау, второе — примерно в 495 метрах к юго-востоку.

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Их точные размеры и высота над уровнем моря пока не установлены.

Новый остров у индонезийского вулкана Анак-Кракатау. / © Bloomberg

По предварительной версии геологов, во время извержения относительно текучая магма могла выйти на поверхность из-за вытянутой трещины, а вулканический материал сформировал два холма в мелководной части кальдеры.

Однако учёные пока не уверены, что перед ними именно новые вулканические острова.

«На этом этапе мы не можем подтвердить происхождение или состав этих двух объектов только по спутниковым снимкам», — заявила представитель Геологического агентства Херунингтяс Деси Пурнамасари.

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Одно из новых образований попало на видео почти через две недели после извержения – случайно.

Волонтер Йодистара Нуграха запускал дрон над кальдерой во время поисков группы исчезнувших в море журналистов и других людей. На кадрах видны волны, разбивающиеся о невысокий темный участок суши – вероятно, новый северо-западный остров.

«Дитя Кракатау»

Анак-Кракатау, название которого переводится как «Дитя Кракатау», возникло на месте катастрофического извержения 1883 года.

Тогда большая часть старого острова Кракатау была уничтожена, а в результате извержения и вызванных им цунами погибли более 36 тысяч человек. Взрывы были слышны на расстоянии почти 5 тысяч километров.

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Новый вулкан начал формироваться в конце 1920-х годов. Суша несколько раз появлялась над водой и снова исчезала из-за эрозии, пока в 1930 году Анак-Кракатау окончательно не закрепился над уровнем моря.

С тех пор отдельных новых островов в этой кальдере не фиксировали.

Теперь геологам предстоит установить, повторяется ли этот процесс спустя почти сто лет и смогут ли новые образования выдержать приливы и постоянную эрозию.

Ранее мы сообщали, что на водохранилище Уиллистон на севере канадской провинции Британская Колумбия заметили необычный плавучий «остров», покрытый деревьями и растительностью. Он внезапно появился посреди водоема, а уже через несколько недель полностью исчез.

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