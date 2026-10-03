В РФ скрывают новую вспышку чумы: что известно о таинственной смерти эпидемиолога и массовом карантине в Сибири

Жители поселка Шелехов в Иркутской области России сняли на видео рабочего в полном защитном снаряжении / © thesun.co.uk

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В России режим Владимира Путина пытается скрыть подлинные масштабы вспышки бубонной чумы в Сибири. Под предлогом «опасной инфекционной болезни» власти объявили карантин, изолировали почти двести человек и отменили массовые меры, однако официальные лица избегают употребления слова «чума».

Об этом сообщает британское издание The Sun.

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По данным СМИ, от опасного заболевания скончалась 28-летняя Дарья Шипилова — специалист Иркутского научно-исследовательского противочумного института. Женщина заболела после экспедиции на границе России и Монголии. Сначала ее доставили в Шелеховскую районную больницу, где она и скончалась. Сейчас сама больница находится под строгим карантином.

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Чтобы лично возглавить экстренные меры, глава Роспотребнадзора Анна Попова срочно преодолела более 4 тысяч километров из Москвы в Иркутск, однако до сих пор отказывается от публичных комментариев. В то же время, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своих заявлениях избегает названия болезни, называя ее лишь «опасной инфекцией».

По меньшей мере 189 человек находятся в изоляции: 114 — в одной больнице, 63 — в другой, и еще 12 человек изолированы непосредственно в Противочумном институте. У некоторых из них уже наблюдаются симптомы заболевания. В регионе возникла паника: жители массово скупают лекарства, из-за чего в аптеках Иркутской области уже закончились антибиотики. Власти также выдали предупреждение жителям соседнего Байкальска воздержаться от поездок в Шелех, которое впоследствии удалило с официальных ресурсов.

Российские медиа распространяют версию о том, что ученая, якобы, случайно разбила пробирку с бактерией в лаборатории. Однако известный эпидемиолог Михаил Фаворов опровергает эту теорию, называя ее бессмысленной, ведь сотрудники работают в противочумных костюмах высокой защиты.

По мнению эксперта, в РФ произошло массовое сокрытие: женщине ошибочно диагностировали COVID-19 из-за проблем с дыханием и подсоединили к аппарату ИВЛ, не назначив вовремя антибиотики, что и привело к ее смерти и потенциальному заражению многих других лиц.

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Обострение ситуации в Иркутской области аналитики уже сравнивают с первыми днями вспышки коронавируса в китайском Ухане, когда власти также пытались замолчать масштабы эпидемии. Последний официально зарегистрированный случай чумы в России фиксировали еще в 2016 году.

Ранее мы писали о том, что в Иркутской области РФ 28-летняя женщина умерла от чумы. После обнаружения инфекции около 200 человек, которые могли контактировать с ней, взяли под медицинское наблюдение.

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