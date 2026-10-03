Как Украина ответит на удары по мостам: Зеленский назвал цели для атак в России

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

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Украина удвоит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на новую тактику массированных атак РФ по гражданской инфраструктуре украинских городов, в частности по мостам в украинской столице. В то же время Силы обороны не будут наносить удары по гражданским объектам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит агентство Reuters.

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По словам Зеленского, украинская разведка получила документы, которые, по его утверждению, свидетельствуют об изменении подходов России к воздушным ударам в преддверии зимы. Президент заявил, что новая российская тактика предусматривает удары по более широкому кругу объектов гражданской инфраструктуры.

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Россия наносит удары по инфраструктуре украинских городов

Зеленский сообщил, что на протяжении последней недели Киев подвергается регулярным российским ударам по энергетическим и телекоммуникационным объектам, дорожной и железнодорожной инфраструктуре. По его словам, Россия также впервые начала атаковать мосты через Днепр, соединяющие восточную и западную части столицы.

«Мы видели документы и знаем, что они позволяют наносить удары по инфраструктуре… логистике… дорогам, школам, больницам, чтобы оказать давление на людей, заставить их покинуть столицу и другие города. В этом и заключается цель операции», — сказал президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина не планирует копировать российскую тактику и наносить неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре.

В Киеве готовят ответ

Президент заявил, что Украина будет отвечать на российские удары по энергетической инфраструктуре атаками на российский энергетический сектор. Прежде всего речь идет о нефтеперерабатывающих предприятиях, которые, по словам Зеленского, обеспечивают Россию средствами для продолжения войны.

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«Мы должны реагировать любым способом (который в наших силах). На их атаки по нашей энергетике мы должны наносить ответные удары по их энергетике. Прежде всего по нефтеперерабатывающим заводам: это то, что приносит им деньги на эту войну», — заявил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул: «Мы, конечно, не будем наносить удары, как они, по каким-либо гражданским объектам».

От Путина не поступает никаких сигналов о перемирии

По словам президента, Киев не получал от Москвы сигналов о готовности Владимира Путина к мирным переговорам или к договоренностям о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Зеленский также заявил, что изменение российской тактики может быть связано со стремлением Путина продемонстрировать силу на фоне ситуации на фронте и роста российских потерь.

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Reuters отмечает, что ранее президент США Дональд Трамп призвал Украину воздержаться от ударов по российским нефтяным объектам, заявив, что такие атаки могут способствовать росту мировых цен на дизельное топливо. Несмотря на это, Зеленский заявил о намерении усилить удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре в ответ на новую волну российских атак.

Напомним, в то время как российская армия наносит массированные удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению украинских городов, украинские военные наносят удары по объектам, обеспечивающим функционирование российской военной машины. В частности, ВСУ нанесли удар по позициям расчетов ракетных комплексов «Искандер» в Брянской области РФ.

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