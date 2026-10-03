На армию не хватает $27 млрд: где будут искать деньги

Дополнительные $27 млрд на армию: Марченко объяснил, где Украина будет искать деньги / © Getty Images

Реклама

В августе 2026 года Министерство обороны задекларировало дополнительную оборонную потребность в размере 27 миллиардов долларов. Денег до сих пор нет.

Где их будут искать, рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Реклама

Марченко рассказал, что нужно разделить бюджетные и военные треки финансирования.

Реклама

«Международное финансирование для нужд госбюджета. Это средства, которые мы используем для покрытия НЕвоенных расходов. До конца года нам необходимо получить от партнеров 29,5 млрд долларов (более 3 млрд из которых получено вчера)», — отметил он.

По словам министра, Украина их получит, если выполнит все согласованные обязательства.

Второе направление — средства ЕС в рамках Ukraine Support Loan (USL). Они предназначены для оборонных нужд, в частности, закупки оружия и дронов. По словам Марченко, эти средства безусловны. То есть Украина их точно получит. До конца 2026 года доступными для выборки остаются €17 млрд.

Марченко напомнил, что в августе 2026 года Минобороны задекларировали дополнительную (даже после полной выборки средств в рамках USL. См. пункт 2.) оборонную потребность в размере 27 млрд долларов.

Реклама

За счет внутренних ресурсов Украина покроет более 7 млрд. долларов по этой потребности. Это экономия и перераспределение расходов.

Еще около $12 млрд., по словам Марченко, Украина рассчитывает привлечь совместно с международными партнерами.

«Остальные средства являются критической потребностью и мы работаем совместно с Министерством обороны над определением источника покрытия. Еврокомиссия не сможет ее покрыть из-за отсутствия у них соответствующих инструментов в этом году», — отметил министр.

Напомним, Украина в 2027 году планирует потратить на 1,6 трлн грн больше, чем сможет собрать в государственный бюджет.

Реклама

Выступая в Верховной Раде 1 сентября Сергей Корецкий заявил, что правительство переходит в режим жесткой экономии.

Новости партнеров