На армію не вистачає $27 млрд: де шукатимуть кошти

Додаткові $27 млрд на армію: Марченко пояснив, де Україна шукатиме гроші / © Getty Images

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У серпні 2026 року Міністерство оборони задекларувало додаткову оборонну потребу в розмірі 27 мільярдів доларів. Грошей досі нема.

Де їх шукатимуть, розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

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Марченко розповів, що потрібно розділити бюджетний та військовий треки фінансування.

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«Міжнародне фінансування для потреб держбюджету. Це кошти які ми використовуємо для покриття НЕвійськових видатків. До кінця року нам вкрай необхідно отримати від партнерів 29,5 млрд доларів (більше 3 млрд з яких отримано вчора)», — зазначив він.

За словами міністра, Україна їх отримає, якщо виконає всі узгоджені зобовʼязання.

Другий напрямок — кошти ЄС у межах Ukraine Support Loan (USL). Вони призначені для оборонних потреб, зокрема закупівлі зброї та дронів. За словами Марченка, ці кошти є безумовними. Тобто, Україна їх точно отримає. До кінця 2026 року доступними для вибірки залишаються €17 млрд.

Марченко нагадав, що у серпні 2026 року Міноборони задекларували додаткову (навіть після повної вибірки коштів в рамках USL. Див. пункт 2.) оборонну потребу розміром 27 млрд доларів.

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За рахунок внутрішніх ресурсів Україна покриє понад 7 млрд доларів з цієї потреби. Це економія і перерозподіл видатків.

Ще близько $12 млрд, за словами Марченка, Україна розраховує залучити спільно з міжнародними партнерами.

«Решта коштів є критичною потребою і ми працюємо спільно з Міністерством оборони над визначенням джерела покриття. Єврокомісія не зможе її покрити через відсутність у них відповідних інструментів в цьому році», — зазначив міністр.

Нагадаємо, Україна 2027 року планує витратити на 1,6 трлн грн більше, ніж зможе зібрати до державного бюджету.

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Під час виступу у Верховній Раді 1 вересня Сергій Корецький заявив, що уряд переходить у режим жорсткої економії.

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