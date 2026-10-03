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Скільки української землі вже повернули ЗСУ під час операції "Вівальді": нові деталі від Зеленського
Під час успішної операції «Вівальді» українські військові вже деокупували приблизно 125–140 квадратних кілометрів території, завдаючи ворогу рекордних втрат, повідомив Президент Володимир Зеленський.
Сили оборони України досягли вагомих результатів під час проведення контрнаступальної операції під кодовою назвою «Вівальді», яка наразі триває.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю Reuters.
За словами глави держави, станом на сьогодні українським захисникам вдалося деокупувати приблизно 125–140 квадратних кілометрів території.
Володимир Зеленський наголосив, що під час активного наступу втрати ЗСУ виявилися в кілька разів меншими за втрати російських окупантів, хоча ворог перебував у обороні. З початку року щомісячні втрати РФ становили 30–32 тисячі осіб, однак за останні місяці ця цифра зросла до 42 тисяч убитих і важкопоранених на місяць.
Президент також зазначив, що військове командування планувало розпочати цю операцію ще рік тому, проте її вирішили відкласти для ретельнішої підготовки. Це рішення дозволило досягти високих результатів та мінімізувати втрати серед українських військовослужбовців.
Нагадаємо, операція «Вівальді», за оцінками експертів, дозволила ЗСУ перехопити ініціативу на Лиманському напрямку, завдати російським військам значних втрат і ускладнити їхні плани щодо подальшого наступу та оточення Слов’янсько-Краматорської агломерації. Водночас операція ще триває, а ситуація на напрямку залишається динамічною.