Операція "Вівальді" / © Колаж

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250 полонених окупантів та 180 квадратних кілометрів звільнених українських територій — такий на сьогодні результат наступальної операції «Вівальді» в районі Лимана. Операція триває, її кінцеву мету командування поки не розголошує.

Однією з головних складових успіху стало масове застосування наземних роботизованих комплексів (НРК). Замість солдатів Третій армійський корпус воює колісними та гусеничними роботами, завдяки чому втрати українських захисників мінімізовані й становлять один до тридцяти у порівнянні з противником.

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Про залізних солдатів 3-ї окремої штурмової та 60-ї окремої механізованої бригад — у репортажі спеціального кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка.

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Десантування роботів з повітря та тактика «Грифон»

На кадрах із камери українського наземного робота — російський окупант, який підходить і намагається розгледіти, що це за «машинка». Лінія фронту далеко, тому ворог почувається в безпеці, навіть не підозрюючи, що на роботі встановлено кілька кілограмів вибухівки, а за кожним його рухом спостерігають оператори 3-ї ОШБр.

Операція “Вівальді” / © ТСН

«Він побачив засіб, але, схоже, не зрозумів, що воно таке. Стоїть якась маленька "двіжуха", схожа на Hot Wheels, от і все. До того ж ми літери "Z" намалювали — хто його знає, може, то їхній засіб. Він отак заглядає. Я питаюся в друга Франка: "Натискати?". Він каже: "Так". Я натискаю — і все», — розповідає командир взводу розвідки підрозділу ударних НРК «NC13» 3-ї ОШБр на псевдо «Тейваз».

У тил ворога робот-камікадзе потрапив по повітрю. Підрозділ «NC13» першим у світі успішно здійснив десантування наземного робота важким бомбером для виконання бойового завдання.

«Десантуємо їх важкими бомберами. Ми перерізали їхні евакуаційні та логістичні маршрути, доходило до того, що ми влаштовували полювання в їхніх безпечних місцях», — додає «Тейваз».

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Цю робочу фронтову тактику в підрозділі назвали «Грифон» — на честь побратима Григорія Бача з позивним «Грифон», який зник безвісти під час штурму під Андріївкою біля Бахмута у 2023 році. Бійці вирішили, що «Грифон» має залишатися з ними в строю.

Заміна піхоти: «Роботи не кровоточать»

Операція «Вівальді» тривала в режимі тиші від початку літа. Про те, що Третій корпус веде успішний наступ, стало відомо лише через кілька тижнів після його початку. Головне завдання — відкинути ворога від Лимана і зняти загрозу оточення поясу фортець на Донеччині.

Масоване застосування роботизованих систем стало ключовим фактором успіху. В України немає достатньої кількості людського ресурсу, щоб воювати за сценарієм росії — не рахуючи власні людські втрати.

«Застосування НРК планувалося вже на першому етапі наступальної операції. Жодна наступальна операція не планується без застосування НРК. Головна мета — заміна піхоти на полі бою. Як то кажуть, роботи не кровоточать», — наголошує командир роти бойових модулів підрозділу «NC13» на псевдо «Франк».

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Ударні роботи, озброєні важкими кулеметами, допомагають піхотинцям просунутися вперед: такий дрон може їхати попереду штурмової групи, прочищати дорогу та відволікати на себе увагу ворога.

Однак головну роботу роботи виконують у режимі очікування — вони закривають слабкі місця оборони, де ворог може непомітно вийти в тил українським штурмовикам.

«Ми постійно виїжджаємо на бойове чергування. Бойові модулі в нас постійно так працюють. Дрон стоїть у полі, дивиться в посадку. Перед ним проходить противник — і завдяки бойовому модулю окупантів було успішно ліквідовано», — розповідає «Франк».

Роботизована логістика та евакуація «300-х»

Практично вся логістика в кілзоні під час операції «Vivaldi» залежить від роботів та їхніх екіпажів. Платформи завантажують продуктами, медикаментами та боєприпасами для прориву на передній край. Якщо апарат знищать — це лише залізо, люди залишаться живі, і до них вирушить інший робот.

«Кілзона розширюється, небезпек більше. Відбувається постійне мінування маршрутів у процесі наступальних дій», — розказує оператор НРК 60-ї ОМБр на псевдо «Бронсон».

Найбільш ризикована місія для роботів — це евакуація поранених бійців із поля бою.

«Це зараз найскладніший етап — евакуація "300-х". З точки зору ворога, для них немає жодних обмежень. Нещодавно вивозили поранених бійців. Видно, що машина евакуйовує поранених, але її атакував ворожий FPV-дрон. Бійці отримали додаткові поранення, але ми їх усе одно вивезли», — зазначає «Бронсон».

Застосування принципу «роботи замість солдатів» ламає традиційну математику наступальних втрат. За статистикою командування операції «Вівальді», окупаційна армія втрачає до 30 своїх військових на кожного полеглого українського захисника. Український наступ під Лиманом триває, а на звільнені землі повертається державний прапор.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВИНИ НА ТСН ОНЛАЙН | 20:00 2 жовтня | МАРАФОН "ЄДИНІ НОВИНИ" НАЖИВО

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