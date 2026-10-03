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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Україна — Угорщина: букмекери зробили прогноз на матч Ліги націй

Команда Андреа Мальдери спробує реабілітуватися за розгромну поразку від північноірландців.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Україна — Угорщина

Україна — Угорщина / © Associated Press

У понеділок, 5 жовтня, збірна України з футболу зіграє проти Угорщини в матчі четвертого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина). Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Команди вже зустрічалися в першому турі 25 вересня, коли українці перемогли в Будапешті з рахунком 1:0.

Збірна України наразі посідає друге місце в групі 2 Дивізіону B, набравши 4 очки. Після перемоги над угорцями команда Андреа Мальдери зіграла внічию з Грузією (0:0) і розгромно програла Північній Ірландії (0:3).

Угорці після поразки від України зіграли внічию з Північною Ірландією (0:0) та обіграли Грузію (1:0). Угорщина (4 бали) перебуває на третій позиції, поступаючись українцям через поразку в очній зустрічі.

Одноосібним лідером цього квартету є Північна Ірландія (7 пунктів). Грузія (1 бал) йде останньою.

Прогноз букмекерів на матч Україна — Угорщина

Незначним фаворитом матчу букмекери вважають збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 2,59. Нічия — 3,10. Виграш Угорщини — 2,84.

Заключні матчі групового раунду Ліги націй українці зіграють під час наступної міжнародної паузи: 14 листопада — на виїзді проти Північної Ірландії та 17 листопада — номінально вдома проти Грузії.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Стикові матчі за підвищення / пониження у дивізіонах відбудуться у березні 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Мальдера пояснив розгромну поразку від Північної Ірландії у Лізі націй.

Також ми розповідали, що вболівальники збірної України вивісили потужні банери на матчі Ліги націй з Північною Ірландією.

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