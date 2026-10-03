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Тренер збірної Північної Ірландії оцінив розгромну перемогу над Україною в Лізі націй
Майкл О'Нілл поділився враженнями від поєдинку з українцями, який його команда виграла з рахунком 3:0.
Головний тренер Північної Ірландії Майкл О'Нілл прокоментував розгромну перемогу над Україною (3:0) в матчі третього туру групового етапу Ліги націй-2026/27.
"Це чудовий результат для нас, чудовий виступ. Ранній гол допомагає нам увійти в гру. Другий гол був блискучим. Ми працювали по всій довжині подачі. Ми були терплячими. Ми могли забити м'яч раніше, але це дозволило нам отримати більше гравців у штрафному майданчику, і це блискучий удар головою від Айзека.
Третій гол — щасливий гол, але це помилка суперника, тож ми маємо скористатися цим, але я вважаю, що наша гра була блискучою. Ми обмежили суперника навісами та ударами з-за меж штрафного, і я вважаю, що ми блискуче захищалися.
Кейрон Браун — чудовий. Він багато чого навчився, дуже добре грає на позиції і дає нам гарний баланс на лівому фланзі. У нього чудовий довгий пас, він добре грає в штрафних, дуже сміливий. Для мене він вище рівня, на якому грає у клубному футболі", — наводить слова О'Нілла після матчу Belfast Live.
В іншому поєдинку 3-го туру цього квартету Угорщина вдома обіграла Грузію (1:0).
Після трьох турів збірна України (4 очки) посідає друге місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Північна Ірландія (7 балів) стала одноосібним лідером квартету. Угорщина (4 пункти) перебуває на третій позиції. Грузія (1 бал) йде останньою.
У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч проти Угорщини, а Північна Ірландія прийме Грузію. Обидва поєдинки заплановані на 5 жовтня.
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:
перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);
друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;
третє місце — збереже прописку в Лізі В;
четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.
Раніше повідомлялося, що вболівальники збірної України вивісили потужні банери на матчі Ліги націй з Північною Ірландією.