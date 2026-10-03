Воротар збірної України перепросив за "привезений" гол у матчі з Північною Ірландією

Дмитро Різник / © Associated Press

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Воротар збірної України Дмитро Різник перепросив за "привезений" гол у матчі третього туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Північної Ірландії.

В епізоді з третім пропущеним м'ячем 27-річний голкіпер донецького "Шахтаря" припустився жахливої помилки на виході з воріт, дозволивши суперникам встановити остаточний розгромний рахунок — 3:0.

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Після завершення поєдинку Різник опублікував допис в Іnstagram-сторіз, де попросив вибачення у вболівальників за свою результативну помилку.

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"Трохи про гру. Соромно? Так! Чи хочу попросити вибачення у вболівальників? Так! Сьогодні не найкраща моя гра, і я це чудово розумію. Я людина, і кожна людина може припуститися помилки! Тому прошу вибачення у всіх, хто вболівав і вірив до кінця. Слава Україні! Героям Слава!", — написав Різник.

Дмитро Різник попросив вибачення у вболівальників за свою результативну помилку / instagram.com/dmytro.riznyk

Збірна України розгромно програла Північній Ірландії з рахунком 0:3. В іншому поєдинку 3-го туру цього квартету Угорщина вдома обіграла Грузію (1:0).

Після трьох турів збірна України (4 очки) посідає друге місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Північна Ірландія (7 балів) стала одноосібним лідером квартету. Угорщина (4 пункти) перебуває на третій позиції. Грузія (1 бал) йде останньою.

У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч проти Угорщини, а Північна Ірландія прийме Грузію. Обидва поєдинки заплановані на 5 жовтня.

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Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив розгромну поразку від Північної Ірландії у Лізі націй.

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