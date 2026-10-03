Вратарь сборной Украины извинился за "привезенный" гол в матче с Северной Ирландией

Дмитрий Ризнык / © Associated Press

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Вратарь сборной Украины Дмитрий Ризнык извинился за "привезенный" гол в матче третьего тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Северной Ирландии.

В эпизоде с третьим пропущенным мячом 27-летний голкипер донецкого "Шахтера" допустил ужасную ошибку на выходе из ворот, позволив соперникам установить окончательный разгромный счет — 3:0.

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После завершения поединка Ризнык опубликовал пост в Instagram-сторис, где попросил прощения у болельщиков за свою результативную ошибку.

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"Немного об игре. Стыдно? Да! Хочу попросить прощения у болельщиков? Да! Сегодня не лучшая моя игра, и я это прекрасно понимаю. Я человек, и каждый человек может допустить ошибку! Поэтому прошу прощения у всех, кто болел и верил до конца. Слава Украине! Героям Слава!", — написал Ризнык.

Дмитрий Ризнык попросил прощения у болельщиков за свою результативную ошибку / instagram.com/dmytro.riznyk

Сборная Украины разгромно проиграла Северной Ирландии со счетом 0:3. В другом поединке 3-го тура этого квартета Венгрия дома обыграла Грузию (1:0).

После трех туров сборная Украины (4 очка) занимает второе место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Северная Ирландия (7 баллов) стала единоличным лидером квартета. Венгрия (4 пункта) находится на третьей позиции. Грузия (1 балл) идет последней.

В следующем туре Украина в словацкой Трнаве проведет номинально домашний матч против Венгрии, а Северная Ирландия примет Грузию. Оба поединка запланированы на 5 октября.

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Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объяснил разгромное поражение от Северной Ирландии в Лиге наций.

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