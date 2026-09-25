День ангела 2 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 2 жовтня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 2 жовтня

2 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Бориса, Василя, Георгія, Давида, Дмитра, Івана, Костянтина, Михайла, Петра, Степана, Федора, Якова, Ганну, Олександру, Устину.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві активний. В дорослому віці стає рішучим.

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Борис — давньоперсидське ім’я, перекладається як «спадкоємець». В дитинстві потайливий. В дорослому віці стає зарозумілим.

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Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає працьовитим.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві дружелюбний. В дорослому віці стає товариським.

Давид — давньоєврейське ім’я, перекладається як «улюбленець». В дитинстві незворушний. В дорослому віці стає наполегливим.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві прямолінійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

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Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як «стійкий». В дитинстві душа компанії. В дорослому віці стає доброзичливим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «хто як Бог». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві сором’язливий. В дорослому віці стає стійким.

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Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вінець». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає енергійним.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Яків — давньоєврейське походження, означає «наступати по п’ятах». В дитинстві стриманий. В дорослому віці стає працьовитим.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як «блага». В дитинстві добра. В дорослому віці стає дружелюбною.

Олександра — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисниця». В дитинстві смілива. В дорослому віці стає комунікабельною.

Устина — латинське походження, означає «справедлива». В дитинстві чарівлива. В дорослому віці стає працездатною.

День ангела 2 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 2 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, захищає від усього недоброго та допомагає долати будь-які труднощі. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щастя, любові та багато радісних подій у житті!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб ангел-охоронець невидимим крилом оберігав тебе та твоїх рідних, дарував сили й надію та завжди направляв на правильний шлях. Нехай у серці панує мир, у домі — затишок, а в житті — добро і добробут!

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З Днем ангела! Нехай цей світлий день принесе гарний настрій, теплі слова та приємні зустрічі. Бажаю, щоб доля була щедрою на щасливі моменти, поруч завжди були дорогі серцю люди, а всі мрії поступово ставали реальністю!

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Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Бажаю здоров’я, радості, добробуту та невичерпної життєвої енергії. Нехай ангел-охоронець береже від негараздів, допомагає у всіх справах і дарує відчуття захисту та спокою. Нехай кожен новий день приносить щось хороше!

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Прийми найщиріші вітання з Днем ангела! Нехай у житті завжди вистачає приводів усміхатися, мріяти та радіти кожному дню. Бажаю любові, гармонії, міцного здоров’я, родинного тепла та здійснення найзаповітніших бажань. Нехай твій ангел завжди тримає тебе під своїм крилом!

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