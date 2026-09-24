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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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2 хв

«В Україні це вже дикість»: блогерка розповіла про 3 побутові речі в Німеччині, які шокують наших громадян

Українка розповіла, у чому Німеччина суттєво програє українському сервісу і як німецька бюрократія дивує звиклих до діджиталізації наших громадян.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Німеччина дивує: українка розповіла про 3 речі, які шокують

Німеччина дивує: українка розповіла про 3 речі, які шокують / © Getty Images

Українці, які звикли до високого рівня діджиталізації та сервісу на батьківщині, нерідко стикаються з побутовим шоком після переїзду до країн Європейського Союзу. Виявлятється, що в деяких речах Європа не розвинутіша, а навпаки — відстає від нас.

Українка Людмила Русина, яка переїхала з Києва до Німеччини, поділилася у Tik-Tok спостереженнями про речі, які в Україні вже вважаються застарілими, але у ФРН залишаються щоденною нормою.

Паперові реклама і газети

«В Україні це давно вже дикість, а в Німеччині — звичні речі. І перше — це паперові реклами. Тааак, вони тут досі є, і їх не просто кидають у скриньки», — зазначила блогерка.

За її словами, нерідко такі листівки мають практичну цінність — на них є купони на знижки. Німці регулярно вирізають паперові купони та пред’являють їх на касах супермаркетів, що дозволяє суттєво заощадити (наприклад, отримати додаткову знижку 15 євро).

Другий факт — паперові газети у Німеччині часто випереджають навіть Інтернет.

«І поки інформацію про нові акції ще готують для сайтів і додатків, отримувачі паперових проспектів вже давно активно її вивчають і вирізають купончики. О, який прогрес», — дивується українка.

Відсутність доставки продуктів

Також, за спостереженням Людмили, в Німеччині не можна, як ми звикли в Україні, просто замовити продукти з супермаркету додому, бо послуги такої в більшості німецьких магазинів просто не існує.

Водночас, вона припустила, що можливо, справа не у нерозвиненому маркетингу, а в тому, що німці люблять особисто ходити за покупками.

Банківська бюрократія та довготривале очікування

«Ну і вишенька на торті, як на мене, — це банківська система. Тут не можна просто піти у банк і отримати картку. Треба спочатку домовитись про термін, прийти до банку, і не завжди це швидко, а потім ще тиждень чекати картку поштою. Ну і це ще не все. Пін-код до неї прийде ще через кілька днів окремим листом. Не знаю, з метою безпеки чи бюрократії, але українцю тут точно буде швидше замовити і отримати картку з України, ніж дочекатися її з німецького банку», — пояснила блогерка.

Раніше українець емоційно «розніс» життя в Німеччині та заявив, що не повернеться туди навіть за 10 тисяч євро.

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