"В Україні це давно вже дикість": біженка ошелешила несподіваними звичаями у Німеччині

Прапор Німеччини / © pixabay.com

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Паперові рекламні газети, покупки лише у магазині та кілька днів очікування на банківську картку. Те, що для українців може здатися пережитком минулого, у Німеччині досі залишається частиною повсякденного життя.

Про це жінка розповіла у TikTok.

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Паперова реклама — має значення

Рекламні газети у Німеччині не просто кладуть до поштових скриньок. Їх активно читають, вивчають акційні пропозиції та навіть вирізають купони, щоб заощадити під час покупок.

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Наприклад, побутову техніку чи товари для дому можна придбати зі знижкою, яка за допомогою паперового купона стає ще більшою.

«А чому б ні? Коли такий гриль, який і так на акції, завдяки купончику з газети можна придбати ще на 15 євро дешевше!», — каже вона.

Ба більше, паперові рекламні видання іноді можуть випереджати інтернет. Поки інформацію про нові акції лише готують для сайтів та мобільних застосунків, читачі газет уже можуть знати про знижки — і навіть вирізати потрібні купони.

Покупки — без доставки до дверей

Ще одна особливість, яка дивує українців, — покупки продуктів.

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В Україні доставка продуктів із супермаркетів давно стала звичною послугою. У Німеччині ж можливість замовити продукти додому залежить від конкретного магазину та регіону, а в багатьох випадках покупцеві доводиться йти до супермаркету особисто.

«І, можливо, справа тут не у нерозвиненому маркетингу, а у тому, що німці люблять ходити за покупками», — зазначає жінка.

Банківська картка — не за один день

Не менш незвично для українців може виглядати і процедура отримання банківської картки.

Як розповідає українка, яка живе в Німеччині, просто прийти до банку та одразу отримати картку там не вийде. Спочатку потрібно домовитися про зустріч із банком, прийти у визначений час, оформити документи — а потім чекати на картку.

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PIN-код при цьому може надійти окремо, через кілька днів.

«Не знаю, з метою безпеки чи це бюрократія. Але українцю тут точно буде швидше замовити й отримати картку з України, ніж дочекатися німецької», — завершила біженка.

Нагадаємо, українка, яка живе у Швеції, розповіла про реалії життя біженців. Попри безкоштовне житло, допомогу та можливість безплатно вчитися, українці стикаються з бюрократією, труднощами з пошуком роботи та тривалим очікуванням на медичну допомогу.

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